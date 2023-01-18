Белый дом назвал средства ПВО первыми в списке запросов Украины

Средства противовоздушной обороны (ПВО) занимают верхнюю строчку в списке запросов Украины на западное вооружение. Об этом 18 января заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы в курсе того, что средства ПВО остаются приоритетом. Мы пытаемся сделать так, чтобы предоставить им как можно более разнообразные системы, чтобы у них были различные варианты как малой и средней, так и большой дальности», — сказал он на брифинге.

Кирби отметил, что поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не удовлетворяют все потребности Украины, в связи с чем США ищут возможности поставить другие комплексы ПВО.

«В идеале для покрытия территории только системами Patriot нужно несколько батарей, расположенных вблизи критически важных объектов. Об этом мы думаем, когда говорим о ПВО, которое обеспечивают только системы Patriot. Но как я сказал, на Украине мы не сосредотачиваемся на конкретных системах», — сказал представитель Белого дома.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать необходимую военную поддержку Киеву, в том числе за счет отправки средств ПВО.

Также 17 января Пентагон сообщил о старте обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользованию ЗРК Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных в течение нескольких месяцев.

Еще в конце прошлого года президент США Джо Байден выделил пакет военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. В него впервые вошла поставка батареи ЗРК Patriot. Новый пакет помощи был приурочен к визиту украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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