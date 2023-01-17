Bloomberg сообщил о планах Нидерландов передать ЗРК Patriot Украине

Правительство Нидерландов в скором времени примет решение о передаче Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом 17 января сообщило агентство Bloomberg.

Об этом изданию сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. В свою очередь, представитель министерства обороны Нидерландов Саша Лухофф заявила, что королевство занимается поиском вариантов военной поддержки Украины.

По данным на сайте минобороны Нидерландов, у страны имеется три действующие батареи Patriot с несколькими пусковыми установками. Еще одна батарея находится в резерве.

Днем ранее, 16 января, около 100 украинских военных прибыли в США для обучения обращению с ЗРК Patriot. В скором времени они приступят к тренировкам на полигоне в Оклахоме.

5 января стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине ЗРК Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно.

Ранее, в конце декабря, президент США Джо Байден выделил пакет военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. В него впервые вошла поставка батареи ЗРК Patriot. Новый пакет помощи был приурочен к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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