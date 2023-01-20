Пентагон пообещал не снижать темпы оказания военной помощи Киеву

Запад не будет замедлять темпы оказания военной помощи Киеву в «решающий момент» боевых действий на Украине. Об этом в пятницу, 20 января, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Как сказал президент [США Джо] Байден, это решающее десятилетие для мира и это решающий момент для стремления Украины защитить себя. Эта контактная группа не будет сбавлять темп», — сказал Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по поддержке Украины, которое прошло на германской авиабазе Рамштайн по инициативе Вашингтона.

В частности, глава Пентагона сообщил о поставках на Украину 90 боевых машин пехоты и гаубиц Archer Швецией, а также отправке 19 гаубиц Данией и переброске 155-миллиметровых гаубиц из Эстонии. Кроме того, Латвия предоставит Киеву системы Stigner, а Нидерланды — ракеты и пусковые установки Patriot с дальнейшим обучением личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) по их применению.

По словам Остина, текущая военная помощь Запада призвана помочь Киеву провести «успешную наступательную операцию на тактическом и оперативном уровне».

Поставки военной техники ВСУ и синхронизация действий стран Запада стали главными темами обсуждения на прошедшей в Германии встрече. В частности, стало известно, что группа стран Европейского союза (ЕС) хочет создать коалицию, чтобы надавить на Германию в вопросе поставки танков Leopard 2 на Украину. Этот вопрос контактной группе не удалось согласовать из-за имеющихся разногласий.

Ранее в пятницу сообщалось, что США выделит один из крупнейших пакетов военной помощи Киеву на сумму около $2,5 млрд. В него войдут восемь систем противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker и боеприпасы для зенитной ракетной системы (ЗРК) Nasams.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».

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