Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась пойти в контратаку в районе Орехова Запорожской области. Об этом он сказал 21 января в эфире канала «Соловьев Live».

«Попытки контратак заканчиваются для боевиков Зеленского очень печально. Буквально несколько часов назад ДРГ примерно в 5 км от Орехова сунулась в контратаку, пытаясь пройти на встречном потоке от наступающей российской армии, но тут же встретила снаряды наших артиллеристов, после чего они все были уничтожены», — сказал он.

По словам Рогова, российские войска уничтожают любую тяжелую технику, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают для усиления своих группировок на запорожском направлении, несущих серьезные потери.

В этот же день Рогов сообщил, что группировка ВСУ на запорожском направлении испытывает проблемы с поставкой боеприпасов. По его словам, данная ситуация связана с тем, что российские войска заняли село Лобковое, которое имеет стратегическую важность на данном направлении.

Кроме того, Рогов 21 января сказал, что командование украинских войск в срочном порядке перебрасывает резервы войск к запорожскому участку линии фронта.

Он также отметил успехи российских военных на этом направлении, которым, в частности, удалось взять под полный огневой контроль трассу Каменское – Орехов, по которой украинские боевики осуществляют основную переброску войск, военной техники и боеприпасов.

Помимо этого, Рогов заявил, что была взломана первая линия обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Он подчеркнул, что активные боевые действия продолжаются.

По его словам, за минувшие сутки российские войска продвинулись вперед на глубину около 7 км на запорожском направлении.

21 января Рогов также рассказал, что российские военные ведут подавление позиций украинских боевиков на линии соприкосновения в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и Каменском. Он отметил, что после перехода Лобкового под российский контроль украинским подразделениям также будет сложнее удержать Каменское и Орехов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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