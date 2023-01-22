Рогов заявил о проблемах ВСУ с боеприпасами на запорожском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении испытывает проблемы с поставкой боеприпасов. Об этом он сказал 21 января в эфире канала «Соловьев Live».

«Сейчас у них в прямом смысле начался снарядный голод: если раньше они накидывали по два-три десятка снарядов и не останавливались, то теперь буквально один-два снаряда — и тишина, то есть они обозначают свою позицию, но полноценно вести боевые действия у них не получается», — сказал он.

Рогов считает, что данная ситуация связана с тем, что российские войска заняли село Лобковое, которое имеет стратегическую важность на данном направлении. Благодаря тому, что оно находится на возвышенности, удается контролировать всю дорогу, связывающую населенные пункты Каменское и Орехов. В связи с этим ВСУ не могут перебрасывать ни живую силу, ни боеприпасы, ни технику, что сказывается на логистике и обеспечении армии, добавил Рогов.

Ранее в этот день Рогов сообщил, что командование украинских войск в срочном порядке перебрасывает резервы войск к запорожскому участку линии фронта.

Он также отметил успехи российских военных на этом направлении, которым, в частности, удалось взять под полный огневой контроль трассу Каменское – Орехов, по которой украинские боевики осуществляют основную переброску войск, военной техники и боеприпасов.

Также Рогов сообщил, что была взломана первая линия обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Он подчеркнул, что активные боевые действия продолжаются.

Кроме того, по его словам, за минувшие сутки российские войска продвинулись вперед на глубину около 7 км на запорожском направлении.

Рогов также рассказал, что российские военные ведут подавление позиций украинских боевиков на линии соприкосновения в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и Каменском. Он отметил, что после перехода Лобкового под российский контроль украинским подразделениям также будет сложнее удержать Каменское и Орехов.

Накануне военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».