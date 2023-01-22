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Невролог назвала снижающие риск деменции привычки

Невролог Щербакова призвала постоянно учиться для профилактики деменции
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Фото: TACC/Александр Щербак
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Регулярная физическая активность, а также социализация, постоянное обучение и познание нового могут способствовать предотвращению деменции или снижению ее развития. Об этом в воскресенье, 22 января, рассказала агентству «Прайм» врач-цефалголог Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Щелково Татьяна Щербакова.

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«Ряд исследований показали, что регулярная физическая активность не только снижает риск развития деменции, но и замедляет ее прогрессирование при уже развившемся состоянии. К профилактическим факторам также относятся поддержание нормальной массы тела и достаточный сон», ― отметила Щербакова.

По словам специалиста, для предотвращения развития у человека деменции важно своевременно обследоваться и корректировать артериальную гипертензию, сахарный диабет, а также нарушения обмена холестерина.

Более того, важно не допускать развитие депрессии, поскольку она тоже способствует возникновению деменции.

Щербакова подчеркнула, что деменция приводит к прежде всего деградации памяти и мышления, но постоянное обучение, социализация, позитивные связи и дружеское общение могут помочь нивелировать эффекты этого синдрома.

«В современном мире избежать воздействия стресса на человека затруднительно. Однако важнее не само воздействие стрессового фактора на человека, а его реакция на этот фактор. Поэтому важным навыком для профилактики деменции является управление реакцией на стресс, развитие стрессоустойчивости», ― добавила она.

Ранее, 21 января, врач-невролог Максим Воронцов рассказал, что одним из признаков развития болезни Альцгеймера может быть дрожащий почерк. Он отметил, что болезнь Альцгеймера ― одна из самых распространенных причин деменции.

Из-за сложности выявления болезни Альйгеймера на ранних этапах ее бывает затруднительно диагностировать. При прогрессировании недуга, по словам Воронцова, в организме человека уже начинаются необратимые изменения вроде нарушений памяти и проблем с выполнением повседневных задач.

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