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Невролог рассказал о признаке развития болезни Альцгеймера

Невролог Воронцов: дрожащий почерк может указывать на прогрессирование болезни Альцгеймера
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Максим Воронцов 20 января рассказал, что дрожащий почерк может говорить о развитии болезни Альцгеймера.

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В беседе с газетой aif.ru он объяснил, что болезнь Альцгеймера относится к числу прогрессирующих неврологических заболеваний, для которого характерна атрофия мозга и гибель клеток органа. Это заболевание можно назвать наиболее распространенной причиной деменции, так как оно приводит к ухудшению уровня мышления, поведенческих и социальных навыков.

По словам врача, диагностика болезни Альцгеймера бывает довольно сложной, поскольку ее сложно выявить из-за отсутствия ощущения человеком необратимых изменений в теле. Однако, как уточнил Воронцов, при прогрессировании патологии начинаются серьезные нарушения в памяти. Также человек теряет возможность выполнять правильно повседневные задачи. Зафиксировать недуг, как правило, возможно только при помощи длительных тестов в исследовательских лабораториях под наблюдением врачей.

Воронцов отметил, что почерк при болезни Альцгеймера изменяется, когда форма болезни становится тяжелой. Одним из возможных нарушений может являться внезапное выпадение окончаний в словах. При этом почерк выглядит «растерянным». Кроме того, нарушается динамика письма, структура, символы искажаются. В дальнейшем текст приобретает печатный вид, символы письма окончательно деформируются, что характеризует нарастающий распад личности, известный как слабоумие, добавил врач.

Некоторые заболевания, включая те, что поддаются лечению, могут привести к полной потере памяти или другим симптомам деменции. Воронцов порекомендовал в случае беспокойства насчет ухудшения мыслительных способностей обратиться за квалифицированной медицинской помощью к специалистам.

Ранее, 25 декабря, специалисты Техасского университета выдвинули предположение, что глубокая стимуляция головного мозга способна облегчить проявления болезни Альцгеймера и замедлить ее развитие. Результаты их эксперимента показали, что стандартные методы лечения вкупе со стимуляцией работают эффективнее.

Врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская 22 ноября рассказала, что риск развития болезни Альцгеймера можно снизить в домашних условиях с помощью когнитивных и физических нагрузок. По ее словам, в качестве когнитивной нагрузки подходят самые разнообразные занятия, даже вязание. Также снизить риск развития болезни Альцгеймера помогут кардиологическая нагрузка и занятия на велотренажере.

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