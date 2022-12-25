Неврологи нашли способ замедлить развитие болезни Альцгеймера

Глубокая стимуляция головного мозга способна облегчить проявления болезни Альцгеймера и замедлить ее развитие — такое предположение выдвинули специалисты Техасского университета. Результаты проведенных исследований были опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые организовали эксперимент, в ходе которого 46 пациентам с легкой формой болезни были имплантированы стимулирующие устройства. Воздействие электроимпульсами оказывалось на группу волокон, участвующих в эмоциональных и поведенческих реакциях, а также на свод мозга. Дальнейшие наблюдения показали, что стандартные методы лечения вкупе со стимуляцией работают эффективнее.

Как правило, электронное воздействие используется при лечении эпилепсии и болезни Паркинсона. Теперь же ученые смогут более подробно изучить метод и, возможно, расширить спектр его применения.

Ранее, 19 декабря, старший научный сотрудник РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Олег Подгорный рассказал о том, как врачи используют глубокую стимуляцию мозга для избавления пациентов с болезнью Паркинсона от тремора.

По его словам, данная процедура может стать неинвазивной благодаря достижениям термогенетики. Новый способ состоит в том, что термочувствительные рецепторы, размещенные в отделах мозга, будут стимулироваться извне, без необходимости вживлять электроды. В настоящее время в РНИМУ им. Н.И. Пирогова занимаются планированием соответствующих экспериментов. Ожидается, что результаты будут получены через два–три года.