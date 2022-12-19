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Биолог рассказал о новом методе избавления от тремора при болезни Паркинсона

Биолог Подгорный рассказал о новом методе избавления от тремора при болезни Паркинсона
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Thissen
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Старший научный сотрудник группы термогенетики Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Олег Подгорный 19 декабря рассказал о новом методе избавления от тремора пациентов с болезнью Паркинсона.

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Отмечается, что зачастую при треморе медикаменты не помогают и специалисты применяют «глубокую стимуляцию мозга», которая предполагает имплантацию электродов с помощью хирургического вмешательства в области головного мозга, ответственные за координацию движений.

Однако теперь, как заявил Подгорный, благодаря термогенетике данная процедура может стать неинвазивной.

«Доставив термочувствительные рецепторы с помощью генно-инженерных технологий в нужные области мозга, мы сможем стимулировать там нервные клетки небольшим нагревом с помощью так называемого фокусного ультразвука высокой интенсивности», — приводит «Газета.Ru» слова биолога.

Он объяснил, что излучатель ультразвука будет находиться снаружи, поэтому процедура не потребует хирургического вмешательства.

В настоящее время в РНИМУ им. Н. И. Пирогова, как отметил Подгорный, занимаются планированием экспериментов с применением нового метода. Ожидается, что результаты будут получены через два-три года.

В прошлом году американские ученые рассказали, что есть указывающие на болезнь Паркинсона изменения в голосе. В частности, голос постепенно начинает затихать, переходя в шепот. Кроме того, речь может стать монотонной, поскольку пациенты не в состоянии контролировать уровень ее громкости.

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