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Названы три указывающих на болезнь Паркинсона изменения в голосе

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Изменения в голосе человека позволяют вовремя распознать начало болезни Паркинсона — в частности, голос при заболевании становится тише. Об этом сообщило в среду, 10 ноября, издание Express со ссылкой на данные Американской ассоциации болезни Паркинсона.

Согласно информации специалистов, у людей с этой болезнью голос постепенно начинает затихать, переходя в шепот. Кроме того, речь может стать монотонной, поскольку пациенты не в состоянии контролировать уровень ее громкости.

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Вместе с тем врачи указали на то, что человек с подозрением на болезнь Паркинсона также может заметить не свойственное ему ранее заикание. Однако к общей симптоматике заболевания относятся и проблемы с равновесием, обонянием и трудности со сном.

Ранее, в апреле, врач-невролог Вера Пшеничникова, заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, рассказала, что данное заболевание начинается задолго до проявления тремора рук, который часто ошибочно принимают за первый симптом патологии. Она добавила, что данные симптомы сопровождаются постепенным нарушением двигательных функций, а также снижением когнитивных.

В январе ученые из Института цитологии и генетики РАН предложили употреблять особый сорт пшеницы в качестве способа для борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. По их словам, содержащая антоцианы пшеница положительно влияет на когнитивные функции организма, позволяя останавливать патогенетические процессы.

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