Попасть в клетку: белковый препарат восстановит нервы

Российские ученые сделали важный шаг к созданию революционного лекарства против болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также повреждения нервов в результате травм . В ходе экспериментов на животных специалисты обнаружили, что белок Hsp70 способствует восстановлению нервных клеток, правильная работа которых была нарушена. Поиск новых методов лечения и восстановления нервной системы важен в условиях пандемии, поскольку COVID-19 может сопровождаться нарушениями в ее функционировании и дегенеративными изменениями, указали эксперты.

Бальзам для нервов

Ученые Южного федерального университета нашли белок, который способствует восстановлению клеток периферической нервной системы, поврежденных в результате механического воздействия — Hsp70 . Специалисты из Ростова-на-Дону провели исследование с коллегами из Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта и Института неврологии Университетского колледжа Лондона в рамках проекта по созданию средства от нейродегенерации. В конечном счете ученые хотят создать первое в своем роде лекарство против болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также для терапии нейротравм.

Hsp70 относится к классу белков теплового шока, которые есть в клетках всех живых организмов. Их синтез усиливается при повышении температуры или в других стрессовых для клетки условиях. Белок Hsp70 может вырабатываться бактериями кишечной палочки, поэтому его нетрудно получить в любых количествах. Идея использовать Hsp70, чтобы противодействовать дегенерации нейронов, пришла ученым случайно . В ходе исследования последствий инсульта они заметили, что в клетках мозга заметно снижается концентрация Hsp70 . Специалисты решили проверить, какого эффекта можно добиться, если компенсировать нехватку этого белка в нейронах белком внешнего происхождения, выработанным бактериями.

Попасть в клетку Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Мы изучили воздействие белка Hsp70 на нейроны после аксотомии, то есть перерезки их отростков, так называемых аксонов. Такое повреждение может приводить к смерти нервных клеток, что вызывает дегенерацию мышц и нервов и нарушает их связь с центральной нервной системой, — пояснила ведущий научный сотрудник ЮФУ Светлана Демьяненко.

Ранее ученые ЮФУ провели эксперимент на модели инсульта у крыс. Он показал, что повреждение нервных клеток приводит к выработке митохондриями активных форм кислорода вместо выработки энергии. Активные формы кислорода разрушают другие белки, ДНК и мембраны клеток. Это вызывает их апоптоз — самоуничтожение.

В ходе следующего эксперимента ученые перерезали аксон нейрона, который соединяет нерв речного рака с мышцей и контролирует движения животного. В живой ткани нейрон окружен глиальными клетками , которые обеспечивают его правильную работу. Оказалось, что при повреждении аксона сначала умирают только глиальные клетки. Работа нейрона также нарушается, но он еще продолжает жить какое-то время. Восстановление глиальных клеток может спасти нейрон. Их апоптоз регулируется белком p53, а Hsp70 может снижать его концентрацию, тем самым препятствуя гибели клеток и восстанавливая работоспособность нейрона .

— Белок Hsp70, добавленный за час до аксотомии, способствует сохранности глиальных клеток, снижая уровень апоптоза, — сообщила Светлана Демьяненко.

Попасть в клетку Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Дальнейшие эксперименты специалисты из Ростова-на-Дону планируют провести на крысах, которым перережут, а затем постараются восстановить седалищный нерв. Ученые уже придумали способ доставки белка Hsp70 к нейронам животных . Для этого создадут специальный гелевый препарат, которым наполнят силиконовую трубку, соединяющую концы разрезанного нерва . Успех экспериментов будет определяться с помощью физиологических, морфологических и биохимических тестов, которые покажут, восстановилась ли иннервация и прекратилась ли атрофия мышцы у крысы.

Белок на защите белков

По мнению заведующей кафедрой медицинской биохимии и биофизики УрФУ Ирины Даниловой, использование белка теплового шока для лечения нейродегенерации может дать хороший результат, так как это его естественная функция в организме .

— В природе белки теплового шока призваны защищать нервные клетки от гибели. Мы можем наблюдать, как это делает Hsp70 в здоровой клетке, поэтому он вполне может быть использован как лекарство для нейронов центральной и периферической нервных систем, — сказала Ирина Данилова.

Поиск новых методов лечения и восстановления нервной системы становится особенно важным в условиях пандемии, поскольку течение коронавирусной инфекции во многих случаях сопровождается неврологическими нарушениями и дегенеративными изменениями в нервной ткани, отметила сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Нина Красковская.

Попасть в клетку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Белки теплового шока играют важную роль в клеточной адаптации к изменениям окружающей среды и защите других белков от изменения структуры, приводящего к потере их свойств, — сказала эксперт.