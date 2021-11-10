 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
В Минске заявили о стягивании польской военной техники к границе с Белоруссией
Политика
Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником
Общество
Минздрав Украины уничтожил полмиллиона просроченных доз вакцины AstraZeneca
Мир
Польша выступила за санкции против перевозящих мигрантов авиакомпаний
Общество
Москвичей предупредили о самой холодной ночи осени
Мир
ВОЗ заявила о более чем 250 млн случаев заражения COVID-19
Наука
NASA перенесло высадку людей на Луну в рамках «Артемиды» на 2025 год
Общество
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60
Мир
США призвали власти Грузии оказать Саакашвили медицинскую помощь
Мир
Великобритания введет обязательную вакцинацию медперсонала от коронавируса
/

Попасть в клетку: белковый препарат восстановит нервы

Что ученые выбрали в качестве основы лекарства будущего
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Главный слайд
Начало статьи
Попасть в клетку: белковый препарат восстановит нервы
2021-11-07 21:43:43">
2021-11-07 21:43:43
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые сделали важный шаг к созданию революционного лекарства против болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также повреждения нервов в результате травм. В ходе экспериментов на животных специалисты обнаружили, что белок Hsp70 способствует восстановлению нервных клеток, правильная работа которых была нарушена. Поиск новых методов лечения и восстановления нервной системы важен в условиях пандемии, поскольку COVID-19 может сопровождаться нарушениями в ее функционировании и дегенеративными изменениями, указали эксперты.

Рука не дрогнет: средство от кашля поможет в борьбе с болезнью Паркинсона
Препарат амброксол увеличивает активность фермента, нарушения в работе которого могут приводить к гибели нейронов

Бальзам для нервов

Ученые Южного федерального университета нашли белок, который способствует восстановлению клеток периферической нервной системы, поврежденных в результате механического воздействия — Hsp70. Специалисты из Ростова-на-Дону провели исследование с коллегами из Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта и Института неврологии Университетского колледжа Лондона в рамках проекта по созданию средства от нейродегенерации. В конечном счете ученые хотят создать первое в своем роде лекарство против болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также для терапии нейротравм.

Hsp70 относится к классу белков теплового шока, которые есть в клетках всех живых организмов. Их синтез усиливается при повышении температуры или в других стрессовых для клетки условиях. Белок Hsp70 может вырабатываться бактериями кишечной палочки, поэтому его нетрудно получить в любых количествах. Идея использовать Hsp70, чтобы противодействовать дегенерации нейронов, пришла ученым случайно. В ходе исследования последствий инсульта они заметили, что в клетках мозга заметно снижается концентрация Hsp70. Специалисты решили проверить, какого эффекта можно добиться, если компенсировать нехватку этого белка в нейронах белком внешнего происхождения, выработанным бактериями.

Попасть в клетку
мышь
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пока Паркинсон спит: найден способ выявить болезнь на ранней стадии
Новый подход позволит медикам диагностировать заболевание задолго до проявления симптомов

— Мы изучили воздействие белка Hsp70 на нейроны после аксотомии, то есть перерезки их отростков, так называемых аксонов. Такое повреждение может приводить к смерти нервных клеток, что вызывает дегенерацию мышц и нервов и нарушает их связь с центральной нервной системой, — пояснила ведущий научный сотрудник ЮФУ Светлана Демьяненко.

Ранее ученые ЮФУ провели эксперимент на модели инсульта у крыс. Он показал, что повреждение нервных клеток приводит к выработке митохондриями активных форм кислорода вместо выработки энергии. Активные формы кислорода разрушают другие белки, ДНК и мембраны клеток. Это вызывает их апоптоз — самоуничтожение.

В ходе следующего эксперимента ученые перерезали аксон нейрона, который соединяет нерв речного рака с мышцей и контролирует движения животного. В живой ткани нейрон окружен глиальными клетками, которые обеспечивают его правильную работу. Оказалось, что при повреждении аксона сначала умирают только глиальные клетки. Работа нейрона также нарушается, но он еще продолжает жить какое-то время. Восстановление глиальных клеток может спасти нейрон. Их апоптоз регулируется белком p53, а Hsp70 может снижать его концентрацию, тем самым препятствуя гибели клеток и восстанавливая работоспособность нейрона.

— Белок Hsp70, добавленный за час до аксотомии, способствует сохранности глиальных клеток, снижая уровень апоптоза, — сообщила Светлана Демьяненко.

Попасть в клетку
лаборатория
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Дальнейшие эксперименты специалисты из Ростова-на-Дону планируют провести на крысах, которым перережут, а затем постараются восстановить седалищный нерв. Ученые уже придумали способ доставки белка Hsp70 к нейронам животных. Для этого создадут специальный гелевый препарат, которым наполнят силиконовую трубку, соединяющую концы разрезанного нерва. Успех экспериментов будет определяться с помощью физиологических, морфологических и биохимических тестов, которые покажут, восстановилась ли иннервация и прекратилась ли атрофия мышцы у крысы.

Трава у дома: базилик защитит от болезни Альцгеймера
Злоупотребление алкоголем может привести к деменции

Белок на защите белков

По мнению заведующей кафедрой медицинской биохимии и биофизики УрФУ Ирины Даниловой, использование белка теплового шока для лечения нейродегенерации может дать хороший результат, так как это его естественная функция в организме.

— В природе белки теплового шока призваны защищать нервные клетки от гибели. Мы можем наблюдать, как это делает Hsp70 в здоровой клетке, поэтому он вполне может быть использован как лекарство для нейронов центральной и периферической нервных систем, — сказала Ирина Данилова.

Поиск новых методов лечения и восстановления нервной системы становится особенно важным в условиях пандемии, поскольку течение коронавирусной инфекции во многих случаях сопровождается неврологическими нарушениями и дегенеративными изменениями в нервной ткани, отметила сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Нина Красковская.

Попасть в клетку
больница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Белки теплового шока играют важную роль в клеточной адаптации к изменениям окружающей среды и защите других белков от изменения структуры, приводящего к потере их свойств, — сказала эксперт.

Большинство нейродегенеративных заболеваний связано с накоплением мутантных белков, теряющих правильную структуру в нейронах, пояснила Нина Красковская. По ее словам, если удастся обнаружить молекулярные пути, позволяющие Hsp70 регулировать выживаемость и гибель нейронов в условиях стресса, вызванного скоплением мутантного белка в клетках, то это поможет найти новые молекулярные мишени для терапии нейродегенеративных заболеваний.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021