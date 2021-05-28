Рука не дрогнет: средство от кашля поможет в борьбе с болезнью Паркинсона

Эксперимент сотрудников НИЦ «Курчатовский институт» показал, что известное лекарство от кашля может быть эффективным средством в борьбе с болезнью Паркинсона. Согласно результатам исследования, препарат способен увеличивать активность фермента, из-за нарушений в работе которого заболевание прогрессирует. По словам ученых, эффективность средства для конкретного пациента можно будет проверить в лабораторных условиях по анализу крови больного.

Неожиданная связь

Лекарство от кашля — амброксол — может быть эффективным средством в борьбе с болезнью Паркинсона, показал эксперимент сотрудников НИЦ «Курчатовский институт». Ученые решили использовать это вещество по другому назначению, изучив частоту мутаций N370S и L444P в гене, кодирующем фермент глюкоцереброзидазу (GBA). Этот фермент участвует в регуляции метаболических процессов внутри клетки. Оказалось, что патологические изменения ДНК чреваты появлением в клетке «нерабочего» фермента глюкоцереброзидазы неправильной формы, что приводит к снижению его активности.

— Эти мутации приводят к тому, что фермент может не созреть или неправильно структурироваться, — сказал старший научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Антон Емельянов.

Было известно, что мутации N370S и L444P приводят к болезни Гоше, которая относится к числу лизосомных болезней накопления. Это редкие наследственные заболевания, связанные с нарушением работы лизосомы — части клетки, которая отвечает за «переваривание» макромолекул. В середине прошлого века специалисты стали замечать, что у пациентов с болезнью Гоше и их родственников часто развивается и болезнь Паркинсона. Поэтому ученые начали изучать, как эти мутации влияют на развитие нейродегенеративных процессов в мозге.

Исследование провели на средства гранта Российского научного фонда. В эксперименте с амброксолом участвовали 14 пациентов с болезнью Гоше и шесть пациентов с болезнью Паркинсона.

— В качестве модели мы использовали клетки-макрофаги (вид клеток, способных к захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц. — «Известия»), выращенные из лимфоцитов пациентов. Мы добавляли к ним это вещество и смотрели на активность фермента и уровень его субстрата, — пояснил Антон Емельянов. — Результаты показали, что амброксол значительно повышает активность глюкоцереброзидазы. В среднем у пациентов с болезнью Гоше она увеличивается в 3,3 раза, а у пациентов с болезнью Паркинсона — в 3,5 раза.

В макрофагах происходит основная работа фермента, поэтому специалисты выбрали их для исследования. Если амброксол показал результат на этих клетках в лабораторных условиях, то и при попадании в клетки мозга при приеме препарата он также может оказаться эффективным. Индивидуальную восприимчивость к препарату у конкретного пациента можно предсказать, добавили в НИЦ «Курчатовский институт». Для этого можно оценить эффективность средства в лабораторных условиях по анализу крови больного.

Весомые преимущества

Сейчас нет эффективных препаратов, способных существенно замедлить или предотвратить развитие болезни Паркинсона, пояснила сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (вуз-участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Нина Красковская. Поскольку амброксол — уже зарегистрированный препарат, стадия доклинических исследований может быть значительно короче, отметила она. Есть данные о возможности проникновения амброксола через гематоэнцефалический барьер (препятствует попаданию веществ в мозг) — это преимущество, поскольку ограниченное количество соединений способно туда попадать, добавила эксперт.

— У разрабатываемого подхода высокий терапевтический потенциал, — сказала «Известиям» Нина Красковская.

Специалист отметила, что забор крови для персонифицированной оценки риска развития болезни Паркинсона – рутинная процедура и доставляет минимальный дискомфорт пациентам, что является важным преимуществом по сравнению с получением фибробластов кожи, которые сейчас наиболее часто используют в персонализированной диагностике нейродегенеративных заболеваний.

— Обнаружение нового эффекта амброксола интересно и потенциально будет полезно для разработки методов лечения, — согласен врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии СамГМУ Александр Захаров.

По словам специалиста, известно достаточно много примеров «случайных» или «новых» эффектов давно используемых препаратов. Допустим, силденафил (торговое название «Виагра») изначально разработали для терапии ишемической болезни сердца и стенокардии.

Препараты на основе сердечных гликозидов растительного происхождения используются для лечения сердечной недостаточности и в то же время учеными была показана их противоопухолевая активность.