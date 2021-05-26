Пей до дна: связь между молоком и холестерином опровергнута

Регулярное потребление молока нельзя связывать с повышенным уровнем холестерина. К такому выводу пришли исследователи Редингского университета и нескольких других научных учреждений Великобритании и Австралии и Новой Зеландии. Работа была опубликована в Международном журнале ожирения (International Journal of Obesity). Подробности — в материале «Известий».

Белое тепло

По наблюдениям учёных за тремя крупными группами населения, люди, употреблявшие молоко на регулярной основе, имели более низкие уровни как «хорошего», так и «плохого» холестерина, хотя индекс массы тела у них в среднем был выше, чем у людей, молоко не пьющих. При этом оказалось, что риск ишемической болезни сердца у любителей молока на 14% меньше.

Новая работа была опубликована после нескольких противоречивых по своим результатам исследований, авторы которых попытались найти связь между большим потреблением молока и молочных продуктов и кардиометаболическими заболеваниями вроде ожирения и сахарного диабета. Чтобы исключить влияние разных по размеру выборок или факторов вроде этнического происхождения, группа провела мета-анализ данных 1,9 млн человек из британского биобанка.

Кроме того, был применен генетический подход, учитывая в своих расчётах ген, ответственный за выработку фермента лактаза, который нужен для расщепления молочных сахаров (лактозы).

Согласно выводам анализа, хотя обладатели соответствующего гена в среднем имеют на 11% меньшую предрасположенность к диабету второго типа, исследование не обнаружило никакой связи между большим потреблением молока и повышением риска диабета или появлением связанных с ним признаков вроде увеличения уровня глюкозы воспалительных биомаркеров.

Риска нет

Как заявил профессор нутригенетики Редингского университета Вимал Карани, исследование ясно показывает, что никакого увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний от потребления молока нет, несмотря на то, что любители молочных продуктов в среднем имеют более высокий индекс массы тела и больше телесного жира. Впрочем, работа, по признанию учёного, не смогла определить причину данного явления. «Непонятно, является ли низкий холестерин следствием содержания жиров в молочной продукции, или вмешался какой-то не изученный до настоящего времени «молочный фактор», - отметил учёный.

Дискуссия о потенциальном вреде или пользе молока и молочных продуктов ведётся среди врачей и диетологов в течение многих лет. Американские врачи в своих диетических предписаниях на 2015-2020 год призывали взрослых употреблять «молочку» до трёх раз в день. Однако Всемирная организация здравоохранения в последние годы настоятельно рекомендовала снизить употребление молока из-за насыщенных жиров, которые содержатся в молочных продуктах и, как считалось, вызывают повышенные риски заболевания сердца. ВОЗ считает, что молоко и его производные должны составлять не более 10% ежедневных калорий, получаемых человеком.

В то же время врачи отмечали, что молочные продукты содержат множество полезных соединений, включая некоторые аминокислоты и фосфолипиды. Кроме того, в 2018 году в журнале The Lancet вышла работа, согласно которой употребление трёх порций молочной продукции в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в три раза. Исследователи подчеркнули, что схожую разницу по смертности показали страны и слои населения вне зависимости от уровня дохода.

Для сердца можно

Другое исследование, проведенное в Гарвардском университете, не нашло связи между молоком и сердечно-сосудистыми недугами. Авторы отметили, что многое зависит от того, что люди едят вместо молока — растительную пищу или красное мясо. При этом специалисты посоветовали диету, в меньшей степени полагающуюся на насыщенные жиры. Интересно, что обезжиренное молоко оказалось более вредным для детей, чем цельное — последнее давало на 39% меньше рисков ожирения. Находка осталась исключительно эмпирической, причинно-следственную связь учёным не удалось установить и в этом случае.

В 2019 году испанские учёные из Гранадского и Мадридского университетов пришли к выводу, что молоко может снижать риски возникновения рака. В российском Минздраве, в свою очередь, обратили внимание, что научно обоснованных данных по этому вопросу нет.