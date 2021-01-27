Ученые назвали способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Ученые из Института цитологии и генетики РАН предложили употреблять особый сорт пшеницы в качестве способа для борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Об этом сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Специалисты провели исследование, используя трансгенных мышей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Одним животным давали зерно обычной пшеницы, другим — зерна, содержащие большее количество антоцианов (пигментов с высокой биологической активностью). Еще одной группе мышей предлагался стандартный комбикорм.

В результате выяснилось, что у крыс, питавшихся зерном с анотоцианами, улучшилась пространственная память, способности к обучению и ряд биохимических процессов в мозге.

«Зерновая диета в обеих группах привела к некоторому снижению веса, не выходя за пределы нормы, и положительному влиянию на баланс холестерина в организме, но нас больше интересовало влияние на когнитивные способности, и вот тут преимущества антоциановой пшеницы оказались очевидны», — отметила старший научный сотрудник института, кандидат биологических наук Олеся Шоева.

В связи с этим ученые подчеркивают, что содержащая антоцианы пшеница положительно влияет на когнитивные функции и другие процессы организма, позволяя останавливать патогенетические процессы.

Ранее в январе сообщалось, что ученые назвали потерю обоняния возможным симптомом болезни Паркинсона. По данным Фонда Паркинсона, пациенты с этим недугом обращали внимание на то, что за несколько лет до развития тремора или других проблем с координацией у них пропадало обоняние. Как показало исследование, порядка 90% людей с таким диагнозом не чувствуют запахи.