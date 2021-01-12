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Потеря обоняния может быть симптомом болезни Паркинсона

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Ученые обнаружили, что потеря обоняния может быть ранним симптомом болезни Паркинсона. Об этом сообщила газета Express.

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По данным Фонда Паркинсона, пациенты с этим недугом обращали внимание на то, что за несколько лет до развития тремора или других проблем с координацией у них пропадало обоняние. Как показало исследование, порядка 90% людей с таким диагнозом не чувствуют запахи.

Согласно подсчетам ученых, иногда потеря обоняния может произойти за десять лет до того, как будет диагностирована болезнь Паркинсона.

В настоящее время заболевание считается неизлечимым, однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.

7 декабря врач-терапевт Елена Селькова рассказала, что утрата способности ощущать запахи не всегда указывает на заражение коронавирусом. По словам специалиста, частично утратить обоняние можно при простуде из-за отека слизистой носа или при острой аллергии. Также подобное недомогание может быть симптомом опухоли головного мозга, болезни Альцгеймера или возникать при болезни Паркинсона, а также при постинфарктных состояниях.

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