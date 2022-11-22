Невролог назвала способ защититься от болезни Альцгеймера

Риск развития болезни Альцгеймера можно снизить в домашних условиях с помощью когнитивных и физических нагрузок. Об этом во вторник, 22 ноября, заявила врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.

Она пояснила, что в качестве когнитивной нагрузки подходят самые разнообразные занятия, даже вязание.

«Есть замечательный сайт memini.ru. Он создан специально для больных с деменцией, с болезнью Альцгеймера. Там есть самые разнообразные когнитивные тренировки и в целом ответы на вопросы по поводу этих заболеваний», — рассказала Чудинская «Газете.Ru».

Врач подчеркнула, что не менее важна любая двигательная активность. Она необходима, чтобы задействовать все группы мышц и улучшить кровоснабжение мозга, отметила Чудинская.

По словам невролога, лучше всего помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера кардиологическая нагрузка и занятия на велотренажере.

«Если человек может пройти десять метров, он должен пройти эти десять метров. <...> Если он может выходить на улицу, тогда просто гулять 5 км в день, не меньше», — заключила Чудинская.

30 сентября сообщалось, что ученые НИЦ «Курчатовский институт» разрабатывают лекарство от болезни Альцгеймера, которое сможет предотвращать развитие деменции. Основой препарата станут эфиры астаксантина — достаточно распространенного в природе соединения, которое придает цвет, например, красной рыбе или розовым фламинго, а также некоторым водорослям.

В марте кандидат биологических наук Нина Красковская рассказала «Известиям» о способах профилактики развития спорадической формы болезни Альцгеймера. Специалист посоветовала обратить внимание на профилактику сосудистых патологий, то есть заниматься любой физической активностью, направленной на укрепление сердечно-сосудистой системы, а также снижение артериального давления.