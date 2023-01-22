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В Энергодаре у казачьего генерала изъяли огромный арсенал оружия

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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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В Запорожской области силовики провели обыск по месту жительства украинского казачьего генерала. Оказалось, что он хранил у себя дома огромный арсенал оружия. Об этом стало известно в воскресенье, 22 января.

По информации «Известий», мероприятие провели в Энергодаре, где ранее проживал генерал. Выяснилось, что он оборудовал у себя дома схрон с оружием. Сам генерал в настоящий момент находится на территории Украины.

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В ходе обыска силовики обнаружили три автомата Калашникова, почти 15 тротиловых шашек, семь гранат и почти 1,3 тыс. патронов разного калибра. Отмечается, что схрон располагался в подвале, оборудованном в гараже.

Примечательно, что в подвале гаража также хранилась и военная форма украинского образца.

Ранее, 20 января, росгвардейцы обнаружили два схрона с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Троицком районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Информацию о тайниках бойцы получили от местного жителя, который наткнулся на подозрительный деревянный щит в лесопосадке. В общей сложности было изъято и уничтожено около 250 единиц оружия и боеприпасов.

Накануне сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР обнаружили на территории республики тайник с самодельным взрывным устройством (СВУ) из шести мин калибра 120 мм. Отмечается, что устройство было установлено в неизвлекаемое положение. Способ исполнения говорит о том, что его изготовили специалисты по минно-взрывному делу. Устройство было уничтожено на месте.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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