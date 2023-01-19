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Сотрудники МГБ ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой в республике

МГБ ЛНР сообщило об обнаружении крупного схрона с украинским оружием в Беловодском районе
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружили на территории республики тайник с самодельным взрывным устройством (СВУ) из шести мин калибра 120 мм. Об этом 19 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Местности значение: в ЛНР уничтожены три украинские диверсионные группы
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Отмечается, что устройство было установлено в неизвлекаемое положение. Способ исполнения говорит о том, что его изготовили специалисты по минно-взрывному делу.

«СВУ, состоящее из шести 120-миллиметровых мин, общей массой около 20 кг в тротиловом эквиваленте, уничтожено на месте», — сообщил источник агентства.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причастных к оборудованию тайника и подготовке диверсионно-террористических актов на территории ЛНР.

Ранее, 31 декабря, в пригороде Луганска российские спецслужбы обнаружили схрон украинских диверсантов, в котором находились противотанковая управляемая ракета, гранатометы РПГ и более 100 тыс. патронов разного калибра.

Также там находились крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1.

Кроме того, 29 декабря в ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой и формой Вооруженных сил РФ. Сообщалось, что масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте свидетельствует о том, что целью диверсантов были взрывы в одном из населенных пунктов ЛНР в период новогодних праздников, что могло привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.

До этого, 23 декабря, стало известно, что российские спецслужбы обнаружили два схрона, оставленных украинскими диверсантами в разрушенном здании школы в ЛНР. В нем хранились 10 мин калибра 82 мм и 24 125-миллиметровых осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда. Все найденные боеприпасы были уничтожены на месте. Осуществить теракты также планировалось в период новогодних праздников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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