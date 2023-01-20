Росгвардия обнаружила в ЛНР два крупных схрона ВСУ с оружием и боеприпасами

Росгвардейцы обнаружили два схрона с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Троицком районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 20 января, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Информацию о схронах бойцы получили от местного жителя, который наткнулся на подозрительный деревянный щит в лесопосадке. Тогда сотрудники Росгвардии провели разведку данного участка местности и обследовали подозрительный объект.

«Первый тайник мы обнаружили по демаскирующим признакам — нарушению целостности лиственного покрова», — рассказал начальник инженерной службы отряда спецназа майор Захар Ф.

Затем минно-разыскная собака нашла еще один схрон со снарядами. Саперы уничтожили находки.

Отмечается, что в общей сложности росгвардейцы изъяли и уничтожили около 250 единиц оружия и боеприпасов.

Ранее в этот день схрон со взрывчаткой и оружием был обнаружен на территории возле недостроенного здания в Мелитополе Запорожской области.

В схроне находились тротиловая шашка массой 400 г, гранатомет РПВ-16, еще один гранатомет неустановленной модели, предположительно, производства Украины. В настоящее время идет поиск лиц, причастных к обнаруженному схрону.

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