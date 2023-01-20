Реклама
Прямой эфир
Мир
В СМИ заявили о желании НАТО повторить Вторую мировую после призыва усилить помощь Киеву
Происшествия
Схрон с взрывчаткой и гранатометами найден в Мелитополе
Мир
СМИ узнали о создании коалиции для давления на ФРГ по отправке танков Киеву
Происшествия
ВСУ обстреляли город Голая Пристань в Херсонской области
Мир
Экс-президент Казахстана Назарбаев успешно перенес операцию на сердце
Культура
Пользователи призвали бойкотировать новую игру по «Гарри Поттеру»
Мир
В Германии заявили о потере Украиной навсегда своих изначальных границ
Политика
Мирошник не исключил волнений в Польше из-за заявления ее Генштаба об Украине
Мир
Экс-президент Казахстана Назарбаев госпитализирован
Армия
В ЛНР заявили о 1,5 тыс. раненых боевиков ВСУ за четыре дня
Общество
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Туризм
Турпоток россиян на Мальдивы и в Таджикистан вырос в два раза
Сюжет:

Схрон с взрывчаткой и гранатометами найден в Мелитополе

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Схрон с взрывчаткой и оружием обнаружен на территории возле недостроенного здания в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщили 20 января в силовых структурах региона.

«Для нас это — своя земля»
Как российские войска ведут наступление под Горловкой и обходят с юга Артемовск

«Под бетонными конструкциями плит-перекрытий и фундаментальных блоков полицейские совместно с взрывотехниками ОМОНа обнаружили три брикета пластичного вещества», — рассказали журналистам в силовых структурах.

Также в схроне находились тротиловая шашка массой 400 г, гранатомет РПВ-16, еще один гранатомет неустановленной модели, предположительно, производства Украины, шесть гранат Ф-1 без запалов, шесть гранат РГД-5, одна граната РГН, 5 ВОГ-25, один автомат АК-74 и флаг Украины.

В настоящее время идет поиск лиц, причастных к обнаруженному схрону.

Ранее, 15 декабря, в ГУВД по Запорожской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Токмаке взрывчатку и боеприпасы при обыске в доме сторонника украинских властей. Были изъяты граната Ф-1 с запалом, патроны калибра 5,45 мм, тротиловая шашка весом 200 г, пакет метательного заряда, порох. Кроме того, в тайнике находилось обмундирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023