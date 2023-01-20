Схрон с взрывчаткой и гранатометами найден в Мелитополе
Схрон с взрывчаткой и оружием обнаружен на территории возле недостроенного здания в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщили 20 января в силовых структурах региона.
«Под бетонными конструкциями плит-перекрытий и фундаментальных блоков полицейские совместно с взрывотехниками ОМОНа обнаружили три брикета пластичного вещества», — рассказали журналистам в силовых структурах.
Также в схроне находились тротиловая шашка массой 400 г, гранатомет РПВ-16, еще один гранатомет неустановленной модели, предположительно, производства Украины, шесть гранат Ф-1 без запалов, шесть гранат РГД-5, одна граната РГН, 5 ВОГ-25, один автомат АК-74 и флаг Украины.
В настоящее время идет поиск лиц, причастных к обнаруженному схрону.
Ранее, 15 декабря, в ГУВД по Запорожской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Токмаке взрывчатку и боеприпасы при обыске в доме сторонника украинских властей. Были изъяты граната Ф-1 с запалом, патроны калибра 5,45 мм, тротиловая шашка весом 200 г, пакет метательного заряда, порох. Кроме того, в тайнике находилось обмундирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.
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