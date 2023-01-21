Несколько сотен человек вышли на антиправительственный митинг в центре Праги
Несколько сотен человек собрались в центре Праги на митинг, направленный против политики правительства Чехии. Об этом сообщило 21 января чешское интернет-издание Aktuálně.cz.
Антиправительственная акция проходит на Вацлавской площади, несмотря на плохую погоду. В Праге в субботу установилась минусовая температура, сопровождающаяся снегопадом.
«Большинство пришло с чешским флагом или триколором, но над их головами царил красный флаг с серпом и молотом. ‹...› Многие из них протестовали против политики [премьер-министра страны] Петра Фиалы», — говорится в сообщении.
Один из лидеров протеста Ладислав Врабель отметил, что основной причиной протеста является опасение того, что Чехии угрожает тоталитаризм.
«Если закон о дезинформации, который подготовило правительство, будет принят, то, что мы здесь скажем, будет названо дезинформацией, демонстраций больше не будет, и нас заберет полиция», — сказал он.
18 января депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину призвал правительство страны во главе с премьером уйти в отставку «ради блага Чехии».
Осенью прошлого года в Чехии тысячи демонстрантов также вышли на улицы Праги и потребовали отставки властей. Акция прошла 28 октября, в День возникновения независимой Чехословацкой Республики. Митингующие также выступили против членства Чехии в Евросоюзе и НАТО, призывая сделать страну нейтральной и независимой.