Тысячи демонстрантов в Праге потребовали отставки властей и переговоров с РФ по газу

В Праге состоялась многотысячная демонстрация, на которой выдвигались требования отставки правительства и переговоров с Россией по поставкам газа. Об этом 28 октября сообщило Prague Morning.

Акция прошла в День возникновения независимой Чехословацкой Республики на главной площади Праги. Ее организовали крайне правые политические движения, радикально настроенные группы и коммунистическая партия.

Митингующие также выступили против членства Чехии в Евросоюзе и НАТО, призывая сделать страну нейтральной и независимой.

Еще один подобный митинг меньшего масштаба прошел в Брно.

20 октября бывший глава чешской энергетической компании Pražská Plynárenská Павел Янечек заявил, что Европа не может оказаться от российского газа. Эксперт указал, что политики, которые говорят о сокращении потребления газа, манипулируют фактами, так как указывают данные за месяцы с низким спросом на топливо.

Днем ранее The Financial Times сообщила, что промышленность Евросоюза вынуждена уменьшать объемы своего производства в связи с сокращением поставок российского газа. Представители ряда отраслей (от химической промышленности до заводов, производящих удобрения) предупредили о том, что они рискуют «навсегда потерять» свои международные позиции.

8 октября в Праге также прошел митинг, на котором собрались профсоюзы Чехии. Они потребовали от властей введения контроля над ценами на продукты питания, энергию или аренду жилья.

Антиправительственные митинги прошли в Праге и других городах Чехии и 28 сентября. Митингующие требовали ухода в отставку нынешнего правительства либералов, военный нейтралитет страны, прямые соглашения с РФ о поставках газа по низким ценам, освобождение чешской промышленности от иностранной зависимости, возможность добровольной вакцинации от CОVID-19, а также продовольственную независимость страны.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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