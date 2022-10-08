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В Праге прошел митинг профсоюзов против бедности

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Фото: REUTERS/Eva Korinkova
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Тысячи людей, представляющих различные профсоюзы Чехии, собрались в субботу, 8 октября, в центре Праги на митинг. Причиной стала слабая, по их мнению, поддержка населения со стороны правительства в условиях резкого падения уровня жизни. Об этом сообщает портал iDNES.cz.

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Так, профсоюзы требуют от властей введения контроля над ценами на продукты питания, энергию или аренду жилья .

«Это неправильно, что люди должны искать вторую или даже третью работу. Мы хотим достойной работы, жизни и заработной платы», — цитирует издание чешского профсоюзного активиста Йозефа Стршедула.

Он также призвал власти страны немедленно повысить минимальную заработную плату до 18 200 крон (45 144 рубля).

По данным издания, профсоюзный митинг под названием «Пять минут после двенадцати» длился примерно полтора часа.

Антиправительственные митинги прошли в Праге и других городах Чехии и 28 сентября. Митингующие требовали ухода в отставку нынешнего правительства либералов, военный нейтралитет страны, прямые соглашения с РФ о поставках газа по низким ценам, освобождение чешской промышленности от иностранной зависимости, возможность добровольной вакцинации от CОVID-19, а также продовольственную независимость страны.

3 сентября в центре Праги также собрались порядка 20 тыс. людей. Очередная акция протеста собрала представителей организаций, политических партий и граждан, которые не согласны с текущей политикой Чехии и хотят смены политического курса. Протестующие вышли с лозунгами против ЕС, НАТО, премьер-министра Петара Фиала и зеленого курса экономики для Европы.

Еще 26 августа министр юстиции Чехии Павел Блажек увидел угрозу политической системе в росте цен на энергию. По его мнению, с 1989 года не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее. Политик допустил, что в случае ухудшения ситуации в республике могут повториться массовые протесты, которые привели в 1989 году к отстранению коммунистов от власти.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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