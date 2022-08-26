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В Чехии увидели угрозу политической системе в росте цен на энергию

Глава минюста Чехии Блажек: рост цен на энергию угрожает политической системе страны
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Фото: Global Look Press/CTK/Gregor Macak Martin
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Если энергетический кризис, разразившийся в Европе, не будет разрешен, политическая система Чехии может оказаться под угрозой, заявил в пятницу, 26 августа, в палате представителей министр юстиции Павел Блажек, сообщает газета Mladá fronta DNES.

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По его мнению, с 1989 года не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее.

«Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго», — сказал министр.

По его мнению, власти страны для решения проблемы должны установить потолок цен, хотя это сложная проблема и многие юристы говорят, что это невозможно. Государство должно не определять уровень цен, а ограничивать наценки производителей и торговцев, подчеркнул Блажек.

Политик допустил, что в случае ухудшения ситуации в республике могут повториться массовые протесты, которые привели в 1989 году к отстранению коммунистов от власти.

25 августа стало известно, что чешские университеты могут перейти на дистанционное обучение в новом учебном году из-за резкого роста цен на электроэнергию. Общие расходы на электроэнергию в вузах республики могут возрасти в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

В конце июля глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела рассказал, что новые меры по сокращению потребления газа в ЕС предусматривают отступления. Это касается балтийских стран и островных государств Евросоюза.

В странах Европы на фоне антироссийских санкций наблюдается рекордная инфляция. Евросоюз снизил покупку российского газа и нефти, в итоге стоимость электричества резко выросла.

25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. Она рекомендовала действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа должна стать независимой от газа из РФ не позднее 2027 года.

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