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В Чехии анонсировали переход на дистанционное обучение из-за цен на электроэнергию

В Чехии планируют перевести вузы на дистанционное обучение из-за роста цен на электричество
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Чешские университеты могут перейти на дистанционное обучение в новом учебном году из-за резкого роста цен на электроэнергию. Об этом сообщил журналистам в четверг, 25 августа, глава ассоциации вузов страны Милан Поспишил.

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По его словам, общие расходы на электроэнергию в вузах республики могут возрасти в четыре раза по сравнению с прошлым годом и достигнуть 8 млрд крон (около $330 млн).

«Без помощи государства вузы не смогут заплатить столь высокие суммы. В связи с этим мы рассматриваем вариант дистанционного обучения студентов», — сказал Поспишил.

Он уточнил, что вариант дистанционного обучения рассматривается преимущественно на зимний период, когда освещение в аудиториях используется практически целый день.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что наиболее развитые страны Европы столкнулись с проблемой отключения электричества на фоне энергетического кризиса. В качестве примера он привел Великобританию, Финляндию, а также Германию, где за предыдущие шесть месяцев цена выросла в пять раз. Вучич не исключил, что с той же проблемой не столкнется Сербия.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон в ходе вступительного слова к правительству страны заявил, что мир переживает «конец изобилия», и «гражданам придется чем-то жертвовать».

Согласно данным биржи электроэнергии Nord Pool, цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» с поставкой 26 августа в ряде стран Евросоюза в очередной раз побили исторический рекорд. Так, в пятницу во Франции, Австрии и Бельгии за 1 МВт·ч придется заплатить больше €700. В Германии, Нидерландах и Дании электроэнергия обойдется немного дешевле — €690 за 1 МВт·ч.

30 июля агентство Bloomberg сообщило, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей и будут продолжать увеличиваться. Уточняется, что базовая стоимость электроэнергии растет, потому что европейские страны сталкиваются с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за сокращения поставок энергоресурса из РФ.

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