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Энергокризис обошелся странам Европы уже в €280 млрд
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Вучич спрогнозировал катаклизм из-за проблем с электричеством в Европе

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Крупнейшие европейские страны столкнулись с проблемой отключения электричества на фоне энергетического кризиса, заявил 24 августа президент Сербии Александр Вучич после заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии.

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Как передает издание Srbija Danas, Вучич, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что «гражданами придется жертвовать и что время процветания подошло к концу», отметил, что крупнейшие европейские страны уже столкнулись с проблемой отключения электричества и что это будет происходить и дальше.

«Отключение электроэнергии объявляют Великобритания и Финляндия, наиболее развитые страны Европы, из-за цен на электроэнергию. В Германии цена выросла в пять раз за предыдущие шесть месяцев. <...> Будет катаклизм. <...> Не могу подтвердить, что (в Сербии. — Ред.) исключений тоже не будет, но бороться будем каждый день», — отметил Вучич.

Согласно данным биржи электроэнергии Nord Pool, цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» с поставкой 24 августа в ряде стран Евросоюза в очередной раз побили исторические максимумы. Электроэнергия в Европе дорожает следом за увеличением стоимости газа.

Так, в Дании цена достигла €624,34 за 1 МВт·ч, в Австрии — €635,52, в Бельгии — €611,97, в Германии — €624,34, во Франции — €645,54 и Нидерландах — €611,34.

30 июля агентство Bloomberg сообщило, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей и будут продолжать увеличиваться. Уточняется, что базовая стоимость электроэнергии растет, потому что европейские страны сталкиваются с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за сокращения поставок энергоресурса из РФ.

Агентство Reuters 28 июля сообщило, что в Великобритании не исключают вероятности перебоев в подаче электроэнергии в зимний период из-за неопределенности с поставками российского газа в Европу.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран.

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