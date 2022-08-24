Вучич спрогнозировал катаклизм из-за проблем с электричеством в Европе

Крупнейшие европейские страны столкнулись с проблемой отключения электричества на фоне энергетического кризиса, заявил 24 августа президент Сербии Александр Вучич после заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии.

Как передает издание Srbija Danas, Вучич, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что «гражданами придется жертвовать и что время процветания подошло к концу», отметил, что крупнейшие европейские страны уже столкнулись с проблемой отключения электричества и что это будет происходить и дальше.

«Отключение электроэнергии объявляют Великобритания и Финляндия, наиболее развитые страны Европы, из-за цен на электроэнергию. В Германии цена выросла в пять раз за предыдущие шесть месяцев. <...> Будет катаклизм. <...> Не могу подтвердить, что (в Сербии. — Ред.) исключений тоже не будет, но бороться будем каждый день», — отметил Вучич.

Согласно данным биржи электроэнергии Nord Pool, цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» с поставкой 24 августа в ряде стран Евросоюза в очередной раз побили исторические максимумы. Электроэнергия в Европе дорожает следом за увеличением стоимости газа.

Так, в Дании цена достигла €624,34 за 1 МВт·ч, в Австрии — €635,52, в Бельгии — €611,97, в Германии — €624,34, во Франции — €645,54 и Нидерландах — €611,34.

30 июля агентство Bloomberg сообщило, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей и будут продолжать увеличиваться. Уточняется, что базовая стоимость электроэнергии растет, потому что европейские страны сталкиваются с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за сокращения поставок энергоресурса из РФ.

Агентство Reuters 28 июля сообщило, что в Великобритании не исключают вероятности перебоев в подаче электроэнергии в зимний период из-за неопределенности с поставками российского газа в Европу.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран.