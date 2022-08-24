Макрон заявил об окончании «периода изобилия»

В настоящее время мир переживает «конец изобилия, конец бесплатной ликвидности», необходимо готовиться к последствиям кризиса. Об этом 24 августа заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе вступительного слова к правительству страны.

«По сути, мы переживаем конец изобилия, конец бесплатной ликвидности — нам придется фиксировать экономические последствия — спад количества продуктов и технологий, которые казались нам всегда доступными, разрыв в производственных цепочках», — цитирует политика телеканал BFMTV.

По словам Макрона, начал проявляться дефицит продукции в разных сферах. Он призвал государства принять меры экономического и политического характера.

Говоря о событиях на Украине, французский лидер заявил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».

Накануне политик призвал страны Запада не проявлять слабость и не идти на компромиссы с Россией. По его словам, Россия сделала свой выбор, несмотря на все обстоятельства и предупреждения.

20 августа, читатели газеты Le Figaro негативно отреагировали на слова Эммануэля Макрона, который призвал французов быть готовыми «заплатить цену за свободу» и поддержать Украину. Пользователи заявили, что не собираются платить за неверные решения французского лидера.

10 августа депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли заявил о неэффективности антироссийских санкций и призвал отменить их.

8 августа сообщалось, что больше половины жителей ряда ведущих стран Евросоюза высказываются против введения новых антироссийских санкций, если они будут способствовать дальнейшему ухудшению уровня жизни населения.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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