Стоимость электроэнергии в ряде стран ЕС поднялась выше €700

В ряде европейских стран стоимость электроэнергии выросла выше €700 за 1 МВт·ч, что стало историческим максимумом. Это следует из данных, опубликованных 25 августа биржей Nord Pool.

По данным биржи, за день цена электроэнергии в странах Евросоюза (ЕС) поднялась в среднем на €70 за 1 МВт·ч.

Биржа отмечает оптовые цены на электроэнергию для каждой отдельной страны с поставкой «на сутки вперед».

Так, в пятницу, 26 августа, во Франции, Австрии и Бельгии за 1 МВт·ч придется заплатить больше €700. В Германии, Нидерландах и Дании электроэнергия обойдется немного дешевле — €690 за 1 МВт·ч.

Цены на электроэнергию растут вслед за подорожанием газа. В понедельник, 22 августа, цена голубого топлива в Европе в ходе торгов перевалила за $3 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта 2022 года.

Аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев прокомментировал данные о росте биржевых цен на газ в Европе. Эксперт отметил, что рост цен связан с несколькими факторами, среди которых заявление «Газпрома» о полной остановке «Северного потока» на трое суток.

Ранее, 19 августа, в «Газпроме» предупредили, что поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.