Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия выделила Украине дополнительно €8 млн
Мир
В Запорожье сообщили о теракте на складе гуманитарной помощи
Спорт
«Спартак» принял извинения «Факела» за запрет на пронос атрибутики
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения
Мир
ВС РФ поразили пять боевых самолетов ВСУ в Полтавской области
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Мир
Депутаты Рижской думы проголосовали за снос еще одного советского памятника
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции
Сюжет:

Стоимость электроэнергии в ряде стран ЕС поднялась выше €700

0
Фото: Global Look Press/Cfoto
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ряде европейских стран стоимость электроэнергии выросла выше €700 за 1 МВт·ч, что стало историческим максимумом. Это следует из данных, опубликованных 25 августа биржей Nord Pool.

Холодные игры: Европа отключает свет и боится зимы
Газовые хранилища могут опустеть, а времени их наполнить остается всё меньше

По данным биржи, за день цена электроэнергии в странах Евросоюза (ЕС) поднялась в среднем на €70 за 1 МВт·ч.

Биржа отмечает оптовые цены на электроэнергию для каждой отдельной страны с поставкой «на сутки вперед».

Так, в пятницу, 26 августа, во Франции, Австрии и Бельгии за 1 МВт·ч придется заплатить больше €700. В Германии, Нидерландах и Дании электроэнергия обойдется немного дешевле — €690 за 1 МВт·ч.

Цены на электроэнергию растут вслед за подорожанием газа. В понедельник, 22 августа, цена голубого топлива в Европе в ходе торгов перевалила за $3 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта 2022 года.

Аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев прокомментировал данные о росте биржевых цен на газ в Европе. Эксперт отметил, что рост цен связан с несколькими факторами, среди которых заявление «Газпрома» о полной остановке «Северного потока» на трое суток.

Ранее, 19 августа, в «Газпроме» предупредили, что поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022