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Депутат парламента Чехии во время выступления перешел на азбуку Морзе

Депутат чешского парламента часть своего выступления простучал на азбуке Морзе
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Фото: PSP ČR
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Депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину перешел на азбуку Морзе. Видео его выступления опубликовало в среду, 18 января, чешское издание České noviny.

«Член парламента от ANO Губерт Ланг произнес часть своей речи в палате общин, чтобы выразить недоверие правительству азбукой Морзе», — отмечается в материале.

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По словам самого депутата, принадлежащего чешской оппозиции, он решил послать «четкий сигнал» азбукой Морзе коалиционному правительству Петра Фиалы.

«Я думаю, что премьер-министр обязательно поймает это в кабинете правительства, и если он действительно поймет, что то, что здесь происходит, неправильно, он, наверное, сам уйдет в отставку, и нам необязательно быть здесь, и это будет решено», — отметил оппозиционер.

Позднее на том же заседании депутату всё же пришлось перевести свою «речь».

«Правительство коалиции пятерки и господин премьер-министр Фиала, пожалуйста, ради блага Чехии уйдите в отставку. Спасибо», — перевел депутат.

Нынешнее правительство Чехии не устраивает не только оппозиционных депутатов, но и население страны в целом.

Так, в конце октября прошлого года в Чехии тысячи демонстрантов вышли на улицы Праги и потребовали отставки властей. Акция прошла 28 октября, в День возникновения независимой Чехословацкой Республики. Митингующие также выступили против членства Чехии в Евросоюзе и НАТО, призывая сделать страну нейтральной и независимой.

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