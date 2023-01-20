Великобритания присоединилась к требующим «трибунала» против РФ странам

Великобритания присоединилась к странам, требующим «трибунала» против России, и намерена сыграть там ведущую роль. Такое заявление в пятницу, 20 января, сделал глава британского МИДа Джеймс Клеверли.

«Наряду с другими международными партнерами, приглашенными Украиной, Великобритания будет формировать мышление о том, как обеспечить уголовную ответственность за агрессию России против Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

К расследованию Клеверли предлагает подключить Международный уголовный суд (МУС), напомнив, что в марте 2022 года Великобритания «возглавила усилия» по передаче информации о ситуации на Украине МУС, который к настоящему времени заручился поддержкой еще 42 стран.

«Мы также предоставили Международному уголовному суду £1 млн из Великобритании, чтобы расширить его возможности по сбору доказательств и предоставлению поддержки свидетелям и пострадавшим», — добавил министр.

Клеверли также сообщил, что в марте 2023 года Великобритания и Нидерланды совместно проведут международную встречу министров юстиции в Лондоне, чтобы стимулировать более практическую поддержку работы суда.

Днем ранее Европарламент (ЕП) проголосовал за резолюцию с призывом к созданию спецтрибунала по Украине. Решение было принято на сессии ЕП в Страсбурге. В частности, документ поддержали 472 парламентария, 19 выступили против, 33 депутата воздержались. Кроме того, резолюция призывает использовать активы РФ для выплат Киеву.

В тот же день заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что инициатива западных стран, которые предложили создать «международный суд по Украине», абсолютно нелегитимна и не окажет никаких последствий на Россию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, охарактеризовал «инициативу группы стран» как «элементарное самозванство», напомнив, что подобные решения может принимать только Совет Безопасности (СБ) ООН, а там у России право вето.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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