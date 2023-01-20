Реклама
Прямой эфир
Мир
Великобритания присоединилась к требующим «трибунала» против РФ странам
Общество
МИД РФ указал на эскалацию в случае наращивания поставок вооружений Украине
Мир
США передадут системы ПВО NASAMS в рамках нового пакета помощи Украине
Мир
Экс-посол Украины потребовал от ФРГ прекратить «танковое кукольное представление»
Мир
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Экономика
Россияне стали больше интересоваться кредитами в конце 2022 года
Мир
В ЕС заявили об отсутствии доказательств поставок баллистических ракет из Ирана в РФ
Мир
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Мир
Власти Дубно на Украине признались в неспособности снести советский танк
Мир
В США назвали безумием вмешательство в конфликт на Украине
Общество
Автомобильное движение на Крымском мосту возобновили досрочно
Мир
Глава МИД Габона умер от сердечного приступа
Сюжет:

Великобритания присоединилась к требующим «трибунала» против РФ странам

Правительство Великобритании присоединилось к странам, требующим трибунала против России
0
Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания присоединилась к странам, требующим «трибунала» против России, и намерена сыграть там ведущую роль. Такое заявление в пятницу, 20 января, сделал глава британского МИДа Джеймс Клеверли.

Внесли военные положения: за преступления в боевых условиях накажут строже
Введена ответственность за мародерство, добровольную сдачу в плен и неисполнение оборонных контрактов

«Наряду с другими международными партнерами, приглашенными Украиной, Великобритания будет формировать мышление о том, как обеспечить уголовную ответственность за агрессию России против Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

К расследованию Клеверли предлагает подключить Международный уголовный суд (МУС), напомнив, что в марте 2022 года Великобритания «возглавила усилия» по передаче информации о ситуации на Украине МУС, который к настоящему времени заручился поддержкой еще 42 стран.

«Мы также предоставили Международному уголовному суду £1 млн из Великобритании, чтобы расширить его возможности по сбору доказательств и предоставлению поддержки свидетелям и пострадавшим», — добавил министр.

Клеверли также сообщил, что в марте 2023 года Великобритания и Нидерланды совместно проведут международную встречу министров юстиции в Лондоне, чтобы стимулировать более практическую поддержку работы суда.

Днем ранее Европарламент (ЕП) проголосовал за резолюцию с призывом к созданию спецтрибунала по Украине. Решение было принято на сессии ЕП в Страсбурге. В частности, документ поддержали 472 парламентария, 19 выступили против, 33 депутата воздержались. Кроме того, резолюция призывает использовать активы РФ для выплат Киеву.

В тот же день заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что инициатива западных стран, которые предложили создать «международный суд по Украине», абсолютно нелегитимна и не окажет никаких последствий на Россию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, охарактеризовал «инициативу группы стран» как «элементарное самозванство», напомнив, что подобные решения может принимать только Совет Безопасности (СБ) ООН, а там у России право вето.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023