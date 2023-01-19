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Европарламент призвал создать спецтрибунал по Украине

Европарламент принял необязывающую резолюцию с призывом создать спецтрибунал по Украине
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Европарламент проголосовал за создание специального трибунала по якобы совершенным военным преступлениям России на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП.

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Соответствующая резолюция была принята 19 января на сессии ЕП в Страсбурге. В частности, за нее проголосовали 472 парламентария, 19 выступили против, 33 воздержались.

Резолюции ЕП не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.

Ранее, 16 января, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что действия России на Украине должны расследоваться в специальном трибунале в Гааге.

18 января директор Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Владислав Воротников в пресс-центре МИЦ «Известия» назвал заявление Бербок о трибунале над РФ ястребиным и безответственным. Он подчеркнул, что люди, которые заигрались во внутреннюю политику, не могут соизмерить, как такое заявление будет принято глобально в драматических и критических условиях противостояния.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live», в свою очередь, сказала, что Бербок по большому счету является «тараном» для продвижения интересов НАТО в ФРГ и соседних государствах, при этом ей абсолютно чужда наука внешней политики и дипломатии.

9 января постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал нелепой идею создания так называемого международного трибунала. По его словам, такая инициатива даже не стоит того, чтоб тратить время на комментарии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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