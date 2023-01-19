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В Госдуме назвали самозванством принятие ЕП резолюции о трибунале по Украине

Депутат Новиков о принятии ЕП резолюции о трибунале по Украине: это самозванство, не имеющее под собой прочных основ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Специальный трибунал, который может быть создан по якобы совершенным Россией военным преступлениям на Украине, не будет иметь юридической силы. Об этом 19 января «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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Ранее в этот день Европарламент выступил за создание соответствующего трибунала. За проголосовали 472 парламентария, 19 — против, 33 — воздержались. Кроме того, резолюция призывает использовать активы РФ для выплат Киеву.

«Что касается организации некоего трибунала, конечно, они мастера подобных ритуалов. Другое дело, что иметь юридическую силу для международного сообщества, для самой РФ это не будет, потому что это никак невозможно сконструировать от имени ООН», — сказал Новиков.

Депутат отметил, что данная «инициатива группы стран» будет выглядеть «как элементарное самозванство, не имеющее под собой прочных основ».

При этом, по мнению парламентария, активы России отчасти могут быть переданы Киеву, «потому что они могут принять решение и продавить те финансовые институты, где находятся украденные у РФ средства».

Новиков предположил, что средства могут быть переданы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому либо западные страны придумают «более хитрую схему, в соответствии с которой эти деньги окончательно будут отобраны в пользу Запада».

«А Зеленский якобы в зачет этих средств получит некую помощь, в частности, в виде вооружения для осуществления дальнейших авантюр», — заключил депутат.

Ранее, 16 января, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что действия России на Украине должны расследоваться в специальном трибунале в Гааге.

18 января директор Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Владислав Воротников в пресс-центре МИЦ «Известия» назвал заявление Бербок о трибунале над РФ ястребиным и безответственным. Он подчеркнул, что люди, которые заигрались во внутреннюю политику, не могут соизмерить, как такое заявление будет принято глобально в драматических и критических условиях противостояния.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live», в свою очередь, сказала, что Бербок является «тараном» для продвижения интересов НАТО в ФРГ и соседних государствах, при этом ей абсолютно чужда наука внешней политики и дипломатии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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