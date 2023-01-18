В МГИМО назвали ястребиным заявление Бербок о трибунале над Россией

Директор Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Владислав Воротников 18 января в пресс-центре МИЦ «Известия» назвал ястребиным и безответственным заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о трибунале над Россией.

«Совершенно ястребиное и безответственное заявление. Не первое. Здесь мы сталкиваемся с глобальной проблемой европейской политики. В силу специфики политики последних десятилетий популизм и необходимость решать свои электоральные проблемы в текущем моменте стали затмевать глобальное видение политики, каких-то длительных процессов. В условиях кризиса это играет дурную шутку», — сказал он на презентации доклада Института международных исследований МГИМО на тему «Изменение через отдаление: правительство Олафа Шольца и российско-германские отношения».

Воротников подчеркнул, что люди, которые заигрались во внутреннюю политику, не могут соизмерить, как такое заявление будет принято глобально в драматических и критических условиях противостояния.

«Я это списываю на снижение качества правящих элит, которые перестали ощущать свою ответственность. Нет инструмента повлиять на них. Такие заявления к миру не приводят, только к эскалации», — заключил эксперт.

16 января Бербок заявила, что действия России на Украине должны расследоваться на специальном трибунале в Гааге.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live» сказала, что Бербок по большому счету является «тараном» для продвижения интересов НАТО в ФРГ и соседних государствах, при этом ей абсолютно чужда наука внешней политики и дипломатии.

9 января постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал нелепой идею создания так называемого международного трибунала. По его словам, такая инициатива даже не стоит того, чтоб тратить время на комментарии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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