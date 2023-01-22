Код в мешке: в России приняли меры против некорректного начисления кешбэков

В России приняли меры против некорректного начисления кешбэка . Вознаграждение зависит от комиссии за обслуживание платежа, а та — от MCC-кода торгового предприятия (в дорогих магазинах и ресторанах кешбэк обычно выше). Однако на рынке распространена подмена этих кодов — мискодинг. Для его минимизации Национальная система платежных карт (НСПК) унифицировала комиссии в общепите и продуктовом ритейле — но только по картам «Мир», заявили «Известиям» в компании. В банках полагают, что это поможет урегулировать вознаграждения клиентам. Однако меру нужно распространить на карты Visa и Mastercard. В ЦБ напомнили, что НСПК получила дополнительные полномочия при обслуживании «пластика» международных платежных систем.

Подмена понятий

НСПК ведет постоянную работу над урегулированием проблемы мискодинга как в части приема карт платежной системы «Мир», так и в сегменте международных платежных систем, заявили «Известиям» в системе. После ухода Visa и Mastercard из России все платежи на территории страны идут через процессинг НСПК. Также компания выступает оператором нацкарт.

— В платежной системе «Мир» в рамках предотвращения мискодинга была проведена унификация ставок межбанковского вознаграждения в сегментах продуктового ритейла и общественного питания, что позволяет создать равные и прозрачные условия для работы всех участников рынка , — пояснили в НСПК.

По информации двух источников «Известий» на платежном рынке, правила начисления комиссии поменялись с января 2023-го . Если раньше предприятия общественного питания разного класса имели разные MCC-коды, от которых зависела ставка межбанковского вознаграждения (например, кафе, рестораны, фастфуд), то теперь правила его начисления едины для всех таких торговых точек. Для чеков ниже 1 тыс. рублей ставка составит 0,5%, а выше — 1,65%. Также изменения коснутся супермаркетов: комиссия повысится до 1,4%, но в эту категорию попадут практически любые продуктовые магазины.

Код в мешке Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Как заявили в НСПК, в сегменте ушедших из России международных платежных систем контроль и предотвращение мискодинга осуществляются иными методами , ставки межбанковского вознаграждения не менялись.

Справка «Известий» За прием безналичных платежей ритейл платит эквайринговую комиссию. Ее средний уровень на рынке — 2–2,5%. Деньги получает банк-эквайер (который обеспечивает прием платежей), однако большую часть — интерчейндж, или межбанковское вознаграждение — он возвращает банку — эмитенту карты. Ставка интерчейнджа устанавливается платежной системой. Из полученных доходов банк-эмитент финансирует программы лояльности. Корректное определение МСС-кода, от которого может зависеть и размер комиссии — это ответственность банка-эквайера. Однако точно определить род деятельности не всегда возможно, поэтому зачастую кредитные организации верят на слово ритейлу, которому выгоднее представить себя, например, не роскошным рестораном, а обычным фастфудом.

Код в мешке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Проблема мискодинга действительно актуальна , заявил «Известиям» директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин. Он подчеркнул: из-за подмены MCC-кодов банки могут недополучать свои комиссионные доходы, а клиенты — объем вознаграждения по программе лояльности . В результате у пользователей возникают претензии по кешбэку, хотя вины банка в данной ситуации никакой нет, отметил Евгений Гладилин.

— Некоторым торговым точкам присваивается некорректный МСС-код, тогда при получении товара, услуги, сервиса владельцы карт недополучают кешбэк, — подтвердили в Почта Банке.

В последние несколько месяцев пользователи форума Banki.ru неоднократно жаловались на некорректные начисления по программе лояльности, выяснили «Известия». Один из них заявил, что по карте, где обещалось 10% кешбэка, в итоге было переведено лишь 1,5%. Другой клиент сообщил, что по категории «кафе» вознаграждение сократилось с 5% до 2%.

Вернуть кешбэк

Проблема присвоения некорректного МСС-кода в первую очередь связана с эквайрингом малого бизнеса , где сумма торговой уступки значительно влияет на доходность торговой точки (например, кафе или стрит-фуд), отметили в Почта Банке.

Код в мешке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мискодинг получил особое распространение в 2022 году. Во-первых, потому что с апреля по сентябрь на рынке действовали пониженные ставки эквайринга для компаний, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги, — тогда ритейл старался переоформить свой вид деятельности, чтобы подпасть под льготу, рассказал «Известиям» источник на платежном рынке. Дополнительные трудности возникли после ухода Visa и Mastercard.

В ЦБ сообщили «Известиям», что их нормативные акты не регламентируют порядок присвоения MCC-кодов и контроля за этим процессом. Ответственность за мискодинг для банков, в том числе и размер штрафов, устанавливается правилами платежных систем , подчеркнули в регуляторе. Кроме того, НСПК получила дополнительные полномочия по обеспечению эквайринга по картам ушедших из России Visa и Mastercard, добавили в Банке России. В том числе — в отношении порядка присвоения торгово-сервисным предприятиям MCC-кодов.

Уже сейчас некоторым эквайерам, дифференцирующим МСС-коды для платежных систем «Мир», Visa и Mastercard, могут грозить немалые штрафы, разъяснили в банке «Открытие». По словам источника «Известий», НСПК одной из своих задач на 2023 год наметила регулирование мискодинга по картам международных платежных систем. Проще всего эта сфера контролируется путем выведения общей ставки по спорно похожим видам деятельности , добавил источник.

Код в мешке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Проблема мискодинга актуальна на протяжении последних пяти лет, однако Visa и Mastercard не принимали особого участия в ее регулировании, рассказал гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Теперь же основной мониторинг корректного присвоения MCC-кодов находится на стороне НСПК, и она уже активно борется с нарушителями .

Впрочем, чтобы меры заработали, важно распространить их и на карты международных платежных систем, полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Он подчеркнул, что оборот по Visa и Mastercard сейчас составляет порядка 70%.