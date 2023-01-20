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Расчеты гаубиц Д-20 нанесли мощные удары по пехоте ВСУ в Марьинке

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Российские артиллеристы наносят мощные удары из гаубиц Д-20 по пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке. Как идет боевая работа, показал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«У нас разные типы боеприпасов для разных целей, поэтому мы работаем что по технике, что по живой силе, что по укрепрайонам. Чаще всего, наверное, приходится работать по пехоте. Они постоянно пытаются пойти то ли в наступление, то ли в разведку», — рассказал командир орудия с позывным «Шум».

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Как отметил корреспондент, важным элементом работы является маскировка сразу после нанесения удара. Поскольку местность открытая, противник может оперативно вычислить позиции российских орудий. Поэтому сразу после выстрелов артиллеристы натягивают маскировочную сеть на гаубицу Д-20.

Накануне расчеты гаубиц Д-20 подразделений Западного военного округа (ЗВО) уничтожили артиллерию и замаскированные позиции ВСУ.

Ранее, 17 января, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал кадры работы российских артиллеристов по позициям ВСУ в районе поселка Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Стрельбу на этом участке фронта военнослужащие ведут из советской 152-миллиметровой гаубицы Д-20.

28 декабря артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 с закрытых огневых позиций уничтожили отдельные цели ВСУ. Артрасчеты укомплектованы в том числе добровольцами, которые успешно выполняют боевые задачи.

До этого, 15 декабря, Минобороны опубликовало кадры применения гаубиц Д-20 в ходе спецоперации. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ. Также расчеты бьют по бронированной технике, артиллерийским и минометным батареям, пунктам управления и долговременным огневым точкам противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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