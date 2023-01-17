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Военнослужащий рассказал об ударах из Д-20 по позициям ВСУ в районе Нью-Йорка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 17 января показал кадры работы российских артиллеристов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«На этом участке фронта сейчас, относительно прежних месяцев, крайне неспокойно. Оживились обе стороны. Пока дожидались контакта с военными, постоянно слышали выходы, причем летит «тяжелыми», — сказал военкор.

По словам командира батареи с позывным «Злой», украинские националисты несут потери на этом участке.

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«Износ техники НАТО [у ВСУ] наступает быстрее, чем нашей российской, советской — с этим тоже связано. Чем более изношенный ствол — тем хуже он стреляет. Соответственно, если он накладывается на плохо обученный расчет, то имеем то, что имеем», — отметил командир.

Стрельбу на этом участке фронта российские артиллеристы ведут из советской 152-мм гаубицы Д-20.

«Хорошая вещь. Точная, мощная. И вовремя пришла. Потому что окопались они хорошо здесь за много лет и 122 калибр, который был до этого, не тянул полевые укрепления. А 152 — два-три «чемодана» упало и блиндажа нет», — добавил военнослужащий.

В декабре 2022 года артиллерия 3-й бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики прямым попаданием уничтожила группу украинских боевиков под поселением Нью-Йорк.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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