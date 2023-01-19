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Расчеты гаубиц Д-20 уничтожили артиллерию и замаскированные позиции ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России 19 января опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО).

Как отметили в ведомстве, военнослужащие уничтожают артиллерию и замаскированные укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Также расчеты Д-20 подавляют пункты управления беспилотными летательными аппаратами, уничтожают огневые средства, вооружения и военную технику противника.

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Помимо этого, артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают реактивные системы залпового огня (РСЗО), минометные расчеты и другие цели, координаты которых присылают разведчики. Огонь корректируется с помощью беспилотников.

Гаубицы Д-20 стреляют снарядами калибра 152 мм, скорость стрельбы составляет до пяти выстрелов в минуту, дальность стрельбы — более 17 км при полном заряде.

По словам номера расчета гаубицы Д-20 с позывным «Латуза», превосходство этого орудия — это дальность, до 16,5 км.

«Беспилотники очень хорошо помогают. Это корректировка выстрелов. На это влияет очень много факторов: и заряд, и снаряд — весовая категория, и метеоусловия. Первый снаряд, когда получаем разрыв, беспилотники корректируют, и, соответственно, мы вводим корректировку настроек орудия и производим дальнейшую стрельбу», — рассказал «Латуза».

Сообщается, что артиллеристы выполняют боевые задачи круглосуточно вне зависимости от погодных условий. В качестве временного укрытия расчеты используют землянки, которые потом закладывают деревянными бревнами.

«Был готов, потому что служил артиллеристом. Готов работать. Отношусь серьезно. Знаю, что ребятам нужна помощь наша. Надо идти, если родина позвала нас. Принимаю от СОБа данные, записываю, даю указания своему расчету, что делать. И ребята уже выполняют приказы все», — сказал командир орудия с позывным «Граф».

Ранее, 17 января, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал кадры работы российских артиллеристов по позициям ВСУ в районе поселка Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Стрельбу на этом участке фронта военнослужащие ведут из советской 152-миллиметровой гаубицы Д-20.

28 декабря артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 с закрытых огневых позиций уничтожили отдельные цели ВСУ. Артрасчеты укомплектованы в том числе добровольцами, которые успешно выполняют боевые задачи.

До этого, 15 декабря, Минобороны опубликовало кадры применения гаубиц Д-20 в ходе спецоперации. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ. Также расчеты бьют по бронированной технике, артиллерийским и минометным батареям, пунктам управления и долговременным огневым точкам противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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