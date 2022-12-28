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Артиллеристы рассказали о работе гаубицами Д-20 по позициям ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых пушек с закрытых огневых позиций уничтожили отдельные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности боевой работы расчетов гаубиц Д-20 Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции 28 декабря раскрыло Минобороны РФ.

«Наш дивизион является самоходно-гаубичным. Нам были выделены дополнительные гаубицы Д-20 в качестве дополнительной помощи, с которой мы успешно выполняем задачи, продолжаем работать по позициям врага. На нас лежит прикрытие всех, кто находится впереди пехоты, мы являемся их поддержкой и защитой при отходе, проводим артналеты перед наступлением — это очень важно», — рассказал командир орудия с позывным «Сокол».

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От получения цели до проведения выстрела военнослужащие тратят не более двух минут. Затем идет корректировка огня с помощью беспилотной авиации. После поражения целей ВСУ расчеты артиллерии ЦВО меняют огневые позиции.

Артрасчеты укомплектованы в том числе добровольцами, которые успешно выполняют боевые задачи.

«Артиллерия — бог войны! Поэтому не филоним, делаем то, что нужно, отрабатываем качественно. Я думаю, вернемся домой с победой», — добавил старший наводчик с позывным «Прицел».

Ранее, 26 декабря, военное ведомство показало, как работают артиллерийские расчеты буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации. Бойцы стреляют по огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии боевого соприкосновения, по складам боеприпасов, огневым точкам врага.

Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России 24 декабря поразили украинские формирования из «Градов». Орудие способно накрывать огромные площади, разом уничтожая целые взводные опорные пункты ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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