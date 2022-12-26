Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» нанесли удары по позициям ВСУ в ходе СВО

Минобороны РФ опубликовало кадры работы артиллерийских расчетов буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что бойцы стреляют по огневым позициям артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), удаленным от линии боевого соприкосновения, а также по складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и огневым точкам врага.

Чтобы уничтожить бетонное укрепление противника, артиллеристы используют 152-миллиметровые фугасные снаряды.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) контролируют направление огня и отслеживают поражение целей.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что гаубица 1-й Славянской бригады армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожила зенитную установку ВСУ в районе поселка Северное.

До этого, 15 декабря, Минобороны показало работу расчетов 152-миллиметровых гаубиц Д-20 второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Отмечалось, что артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям украинских боевиков. Расчеты артиллерийских установок бьют по бронированной технике, артиллерийским и минометным батареям, пунктам управления и долговременным огневым точкам противника.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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