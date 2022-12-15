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Минобороны опубликовало кадры применения гаубиц Д-20 в ходе СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают выполнять боевые задачи в ходе спецоперации. Кадры работы гаубиц публикует Минобороны России в четверг, 15 декабря.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям украинских боевиков. Расчеты артиллерийских установок бьют по бронированной технике, артиллерийским и минометным батареям, пунктам управления и долговременным огневым точкам противника.

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Как уточняется, разведка целей, корректировка огня и контроль поражения объектов противника осуществляются расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Расчеты должны укрываться после каждого выстрела на случай ответного огня. Тишина в ответ может быть обманчивой, поэтому ожидание длится несколько минут. После этого артиллеристы снова готовят орудие к бою, рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее, 13 декабря, ведомство опубликовало кадры боевой работы гаубиц Д-20 по пункту управления украинских националистов. Отмечается, что скорость стрельбы гаубиц составляет — до пяти выстрелов в минуту, дальность — более 17 км при полном заряде.

Днем ранее стало известно, что артиллеристы ВС РФ нанесли удары по скоплению украинских сил. Отмечалось, что снаряды направляются в места скопления бронированной техники, личного состава и боеприпасов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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