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Работа гаубиц «Д-20» по выявленным украинским позициям попала на видео

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Д-20» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск РФ нанесли удары по выявленным огневым позициям украинских боевиков в рамках проведения спецоперации по защите Донбасса. Кадры боевой работы расчетов опубликовало Минобороны России в субботу, 3 декабря.

«Сейчас был накат со стороны противника, поступила цель. Быстро и четко скорректировали ее — цель поражена. Довольно часто приходится отражать силы противника. Накаты бывают довольно часто, но мы их все пресекаем», — рассказал командир артиллерийского орудия.

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Расчеты артиллерийских установок в числе прочего уничтожают бронированную технику, артиллерийские и минометные батареи, а также пункты управления и долговременные огневые точки противника. На счету артиллерийской батареи несколько десятков единиц уничтоженной техники украинских националистов.

Как уточняется, разведка целей, корректировка огня и контроль поражения объектов противника осуществляются расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, 1 декабря, Минобороны России сообщало, что расчеты гаубиц «Д-30» нанесли удары по огневым позициям украинских боевиков. Отмечалось, что в рамках спецоперации артиллеристы отрабатывают огневые задачи по укрепленным опорным пунктам противника.

В октябре «Известия» показали, как работают артиллерийские расчеты «Д-30» на артемовском направлении. Отмечалось, что военнослужащие демонстрируют слаженную работу при подготовке к удару по заявленным координатам. Как сообщил «Известиям» один из военных, многое в работе решает хорошая корректировка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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