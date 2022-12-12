Артиллеристы ВС РФ нанесли удары по скоплению украинских сил

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной операции РФ по защите Донбасса. Об этом сообщило Министерство обороны.

Российские артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу с Вооруженными силами Украины (ВСУ), нанося прицельные удары по огневым позициям противника. Снаряды направляют в места скопления бронированной техники, личного состава и боеприпасов.

Кроме того, важными стратегическими целями считаются артиллерийские и минометные батареи, пункты управления и долговременные огневые точки боевиков. Разведка целей, корректировка огня и контроль попаданий осуществлялись расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Работа идет интенсивно. Стреляем по 40–60 снарядов в день — бьем врага, попадаем точно», — заверил командир артиллерийского орудия.

11 декабря оборонное ведомство сообщило, что расчеты самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» нанесли значительный урон Вооруженным силам противника. Отмечается, что БМ-21 «Град» стреляет 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Служащие ВДВ России могут работать в любое время суток, за день выполняя до семи огневых задач.

До этого, 3 декабря, МО опубликовало кадры боевой работы гаубиц «Д-20» по обнаруженным позициям украинских националистов. Также на счету артиллерийской батареи несколько десятков единиц уничтоженной техники ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».