В услугах ядерной медицины нуждаются 300 тыс. россиян

Около 300 тыс. пациентов в России нуждаются в получении лучевой терапии, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн, выступая на ученом совета НИЦ «Курчатовский институт» 18 января. С учетом этого важно как можно активнее исследовать и внедрять новые методы и препараты для лечения, создавать нужную инфраструктуру, подчеркнул он.

На заседании совета был озвучен ряд проектов по развитию ядерной медицины. В частности, в Калужской области, в Обнинске, «Росатом» планирует строить крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов.

К 2025 году предприятие начнет выпускать радиофармацевтическую продукцию для диагностики и терапии широкого спектра социально значимых заболеваний, в том числе неоперабельных метастатических форм рака. НИЦ «Курчатовский институт» выступает в качестве научного партнера проекта.

«Сейчас мы запускаем новый проект — изготовление радиофармакологических препаратов направленного действия, «под заказ». Для создания такого лекарства необходимо учитывать в комплексе специфику заболевания, пораженного органа и генетические особенности пациента», — рассказал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

В Протвино при Институте физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт» планируется строительство типового клинического центра ионной терапии. Здесь на специализированном углеродном синхротроне будут испытываться новейшие методики лечения, которые в дальнейшем начнут распространяться по всей стране.

«Если протонных машин в мире уже много, ионных лишь чуть более десятка. И одна из этих установок создается у нас. Ионная терапия снижает лучевую нагрузку на пациента, следовательно, меньше отражается на здоровье», — рассказал Михаил Ковальчук.

Проект должен быть завершен к 2025 году. К тому же времени в Москве на базе Курчатовского института должен быть создан комплекс протонной лучевой терапии сложных опухолей.

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