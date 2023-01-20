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США заявили о готовности Финляндии и Швеции к членству в НАТО

Госсекретарь Блинкен: США считают, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО
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Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
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Финляндия и Швеция уже сейчас готовы к вступлению в Североатлантический альянс. Уверенность в этом высказал в четверг, 19 января, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министрами иностранных дел этих стран Пеккой Хаависто и Тобиасом Билльстрёмом.

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«Он подчеркнул твердое убеждение США в том, что Швеция и Финляндия готовы присоединиться к альянсу. США призывают оставшихся союзников [по НАТО] быстро ратифицировать их (Стокгольма и Хельсинки. — Ред.) вступление [в Североатлантический блок]», — приводит его заявление пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Ранее, 17 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция в настоящий момент ведут продуктивные переговоры с Турцией насчет возможности их членства в НАТО. Среди членов Североатлантического альянса существует твердый консенсус по поводу вступления в альянс Финляндии и Швеции, добавил он.

Накануне СМИ сообщили, что Соединенные Штаты Америки пытаются давить на Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Так, Вашингтон предупредил Анкару, что та может не получить партию американских истребителей F-16, если Турция не поддержит заявки стран на членство в НАТО.

До этого, 29 ноября, началась двухдневная встреча совета стран альянса на уровне глав МИДов. Глава турецкого дипведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеции и Финляндии удалось добиться прогресса в получении одобрения Анкары на вступление в НАТО. Однако, по его словам, этого недостаточно и страны должны сделать больше.

Для включения Финляндии и Швеции в НАТО их кандидатуру должны одобрить все страны — члены альянса. В настоящий момент заявки одобрили 28 стран из 30, кроме Венгрии и Турции. В то же время Будапешт заявлял о готовности завершить процесс вступления двух новых стран в НАТО.

При этом 18 января министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в разговоре с агентством Anadolu заявил, что рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс НАТО раздельно возможно, однако это осложнило бы для Хельсинки планирование национальной обороны. Так, по его словам, без Швеции было бы трудно спланировать финскую оборону.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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