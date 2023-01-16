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Bloomberg сообщило о давлении США на Турцию из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Bloomberg: США не поставят Турции F-16, пока она не согласится на принятие Швеции и Финляндии в НАТО
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Фото: Global Look Press/US Navy
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США пытаются давить на Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как задержка может сыграть в пользу России. Об этом 16 января пишет агентство Bloomberg.

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Один из турецких чиновников рассказал, что Анкара получила предупреждение от Вашингтона, где указывалось, что конгресс может не одобрить продажу истребителей F-16 Турции, если страна не поддержит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

«Администрация президента США Джо Байдена воздержалась от того, чтобы напрямую сообщить Анкаре, что получение самолетов произойдет только после того, как будут приняты заявки НАТО», — отмечается в материале.

По словам чиновника, в Белом доме уверены, что затягивание вопроса о новых участниках блока отвечает и помогает интересам Москвы, что недопустимо для США.

14 января газета The Washington Post сообщила, что от внутренних конфликтов НАТО, а также нежелания Турции одобрять вступление Швеции и Финляндии в альянс выигрывает только президент России Владимир Путин.

По мнению авторов статьи, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намеренно оттягивает присоединение этих стран к альянсу, чтобы взбудоражить электорат перед выборами и добиться политических преимуществ для себя.

В июне 2022 года Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана.

В декабре того же года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия еще не выполнили все требования его страны для вступления в НАТО и до этого момента ратификация их присоединения к альянсу невозможна.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая прошлого года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

Россия, в свою очередь, отмечала, что не считает расширение альянса обоснованным и примет ответные меры на растущую у своих границ угрозу.

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