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Блинкен оценил диалог Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО

Блинкен: Финляндия и Швеция продуктивно обсуждают с Турцией свое вступление в НАТО
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Фото: Global Look Press/Xander Heinl
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Финляндия и Швеция в настоящий момент ведут продуктивные переговоры с Турцией насчет возможности их членства в НАТО. Об этом во вторник, 17 января, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли по итогам двусторонней встречи.

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«Есть продолжающийся процесс с участием Турции, Финляндии и Швеции. Я думаю, этот процесс очень продуктивен с точки зрения снятия опасений, которые выразила Турция по поводу своей собственной безопасности. И Финляндия, и Швеция предприняли значительные шаги для урегулирования этих опасений», ― отметил Блинкен.

Он добавил, что среду стран-членов Североатлантического альянса существует твердый консенсус по поводу вступления в альянс Финляндии и Швеции.

Ранее, 16 января, агентство Bloomberg сообщило, что США пытаются давить на Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, Вашингтон предупредил Анкару, что та может не получить партию американских истребителей F-16, если Турция не поддержит заявки стран на членство в НАТО.

Для включения Финляндии и Швеции в НАТО их кандидатуру должны одобрить все страны-члены альянса. В настоящий момент заявки одобрили 28 стран из 30, кроме Венгрии и Турции. В то же время Будапешт заявлял о готовности завершить процесс вступления двух новых стран в НАТО.

В июне 2022 года Турция представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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