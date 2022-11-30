Турция призвала Швецию и Финляндию к более конкретным шагам по вступлению в НАТО

Турция видит решительный настрой Швеции и Финляндии в вопросе вступления в НАТО, но ожидает от них более конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО. Об этом в среду, 30 ноября, заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.

«Мы обсудили ситуацию с коллегами, выразили свои ожидания, касающиеся экстрадиции террористов, пока нет желаемых результатов. Ожидаем более конкретных действий в этом вопросе», — сказал Чавушоглу.

Ранее в этот день советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии Генри Ванханен заявил «Известиям», что переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО вряд ли завершатся до конца года. При этом Хельсинки готовы продолжить диалог и в 2023-м.

По словам политика, страны «должны подготовиться к продолжению переговоров с Анкарой в следующем году». В любом случае Финляндия и Швеция уже рассматриваются как страны, принадлежащие к сфере коллективной безопасности НАТО, уточнил советник.

Также 30 ноября глава МИДа Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что Швеция не может подтвердить, что в 2023 году вступит в НАТО. Билльстрём отметил, что накануне Турция, Швеция и Финляндия провели хорошую встречу по вопросу вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО и добились определенного прогресса.

21 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны ужесточить свое антитеррористическое законодательство и расширить сотрудничество с НАТО. По его словам, это важно для Турции, которая подвержена террористическим атакам со стороны запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что скорость вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от выполнения ими условий Турции.

29 июня страны НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. Министры иностранных дел скандинавских государств Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов блока подписали протоколы о вступлении 5 июля. К началу ноября присоединение Швеции и Финляндии одобрили парламенты 28 государств из 30, не сделали этого Венгрия и Турция.

Среди условий, выдвигаемых Турцией, — признание Финляндией и Швецией РПК террористической организацией и выдача Турции ее членов.