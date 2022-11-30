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Глава МИД Швеции не смог подтвердить вступление в НАТО в 2023 году
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Глава МИД Швеции не смог подтвердить вступление в НАТО в 2023 году

Глава МИД Швеции заявил, что не может определить временные рамки вступления в НАТО
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Швеция не может подтвердить, что в 2023 году вступит в НАТО. Об этом 30 ноября рассказал глава МИДа королевства Тобиас Билльстрём по прибытии на вторую сессию министерской встречи альянса в Бухаресте.

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«Я не хочу определять конкретные временные рамки. Как только все условия трехстороннего меморандума будут выполнены, мы увидим, как произойдет ратификация протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО турецким парламентом», — сказал он по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Билльстрём отметил, что 29 ноября Турция, Швеция и Финляндия провели хорошую встречу по вопросу вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО и добились определенного прогресса.

30 ноября в финском парламенте заявили «Известиям», что переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО вряд ли завершатся до конца года. При этом Хельсинки готов продолжить диалог и в 2023-м.

Ранее, 21 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны ужесточить свое антитеррористическое законодательство и расширить сотрудничество с НАТО. По его словам, это важно для Турции, которая подвержена террористическим атакам со стороны запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что скорость вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от выполнения ими условий Турции.

В октябре Столтенберг сообщил, что практически все страны НАТО ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. По его словам, процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории объединения.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса. Однако Эрдогана выразил несогласие с их решением стать членами блока. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

В мае президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Он подчеркнул, что делается это в интересах внешнеполитических целей США.

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