Столтенберг посоветовал Швеции и Финляндии расширить сотрудничество с НАТО

Швеции и Финляндии необходимо ужесточить свое антитеррористическое законодательство и расширить сотрудничество с НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в воскресенье, 20 ноября.

По его словам, это важно для Турции, которая наиболее подвержена террористическим атакам со стороны запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Для Турции это важно, так как она является страной НАТО, которая больше всего страдает от террористических атак и поэтому обеспокоена этим», — передает слова генсека телеканал SVT.

Он также считает нормальным, что вступление стран в состав НАТО занимает долгое время. По его словам, присоединение к альянсу требует времени и обсуждения, что бы все участники смогли найти хорошие решения.

В октябре Столтенберг заявил, что практически все страны НАТО ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. По его словам, процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории альянса.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса. Однако президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выразил несогласие с решением Швеции и Финляндии стать членами блока. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Он подчеркнул, что делается это в интересах внешнеполитических целей США.