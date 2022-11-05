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Эрдоган рассказал о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган: сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения условий Турции
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Henrik Montgomery
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Скорость вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от выполнения ими условий Турции. Об этом в пятницу, 4 ноября, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе его встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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«Президент Эрдоган отметил, что темпы и сроки процесса утверждения трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией зависят от шагов, которые будут предприняты этими странами», — сказано в сообщении на официальном сайте канцелярии Эрдогана.

Турецкий лидер также подчеркнул, что необходимо вернуться к переговорам, чтобы как можно скорее прекратить конфликт на Украине и «достичь справедливого решения».

Днем ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Финляндия и Швеция пока не выполнили все условия Турции для их вступления в НАТО. Чавушоглу указал, что странам необходимо выполнить все требования подписанного 28 июня меморандума в области безопасности, в котором учтены беспокойства турецкой стороны.

В тот же день Йенс Столтенберг заявил о подходящем времени для принятия Швеции и Финляндии в альянс. Генсек блока отметил, что эти страны уже выполнили все необходимые условия, и рассказал о намерении обсудить данный вопрос с Эрдоганом.

Чавушоглу в ответ заявил, что Анкара не считает выполненными все свои требования к Хельсинки и Стокгольму. Для приема Финляндии и Швеции Турция должна ратифицировать протокол о вступлении, чего она пока не сделала.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. Указывалось, что вступление в блок Финляндии и Швеции обеспечит им большую защищенность, а сам альянс станет сильнее. Однако Турция тогда заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран прежде выполнить ее требования.

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